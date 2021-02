Doctor Moviles, una tienda de garantías para llevar a reparar un Iphone Comunicae

miércoles, 17 de febrero de 2021, 13:40 h (CET) Siempre se piensa que tener que reparar un iPhone puede ser un dolor de cabeza, pero esto no es así, si se siguen una serie de recomendaciones que se van a dar. Si se cree que por que se ha roto la pantalla del iPhone se tiene que estar un día sin Smartphone, no es fácil de asimilar ¿Dónde llevar a reparar un iPhone con garantías y una reparación de calidad?

Sin embargo, esto puede cambiar dependiendo del sitio donde se lleve a reparar, ya que hay talleres de iPhone con mucha experiencia y que incluso realizan un servicio express de reparación.

Además, si este taller ofrece una garantía de seis meses e instala repuestos originales, la perspectiva de la reparación va a cambiar mucho.

Si se toma como referencia un estudio que realizó la Asociación de Consumidores y Usuarios -OCU- respecto a las reparaciones de móviles, se sacan conclusiones ya que es un estudio que se realizó en aproximadamente 4 tiendas de cada una de las grandes ciudades, en total 10, lo que son unas cuarenta tiendas en España.

El estudio valora tanto la atención al cliente como la rapidez de la reparación, la calidad, las garantías, facturación, resguardos, pagos, etc., por lo que la valoración era por partes y después se daba un valor final.

Dicho estudio calificó a la tienda Doctor Moviles de Barcelona como el mejor establecimiento de Cataluña y segundo de España, por lo que si el enfoque se realiza en los servicios que realiza este taller,en la actualidad está mucho mejor valorado a nivel de redes sociales que el que ocupaba el puesto número uno.

En Doctor Moviles llevan tratando con los iPhone desde que salió a la venta el legendario Apple iPhone 2G, allá por el 2007, aunque años antes ya se dedicaban a la reparación de móviles y a la liberación -algo que ahora ya no es necesario-.

Antiguamente se realizaban los famosos Jailbreak a los iPhone 2G y 3G, con 10 ordenadores en fila y un iPhone conectado a cada uno de ellos, tiempos que no volveran.

Actualmente Doctor Moviles repara todo tipo de telefonía móvil de las marcas más conocidas del mercado, además de ordenadores, GPS, tablets y como no, iPad.

Doctor Moviles fue una empresa pionera en reparaciones online,ya que, cuando abrieron la tienda e-commerce para solicitar las reparaciones online, no había ninguna otra que se dedicase a esta actividad; si a la venta de accesorios, pero no a las reparaciones.

Los repuestos originales de iPhone

Para nadie es un secreto que Apple cuida hasta el más mínimo detalle, la fabricación de sus innovadores iPhone y prácticamente es una obsesión el servicio de postventa para proteger la garantía que ofrece siempre sus clientes.

Es por esta razón que, si un teléfono de Apple llega a dañarse y se quiere reparar a piezas o repuestos no oficiales, sencillamente se puede dejar el dispositivo inservible al querer actualizar el iOS.

La verdad es que Apple, protege mucho las instrucciones de sus terminales para que puedan ser leídas solo por los repuestos originales, de hecho, hay ya muchas personas que se han quedado sin su teléfono iPhone, al querer actualizar a iOS 9 después de una reparación con piezas no originales.

En la tienda de Doctor Moviles, cuentan con todos los repuestos originales Apple para la reparación de iPhone, y además, ofrecen 6 meses de garantía en las reparaciones, con lo que se puede entrar a la tienda con plena tranquilidad y salir de ella bastante agradecido.

Las reparaciones de iPhone

Desde una pantalla rota a la reparación de una Placa Base, en Doctor Moviles disponen de un equipo de profesionales que pondrán todas las reparaciones de iPhone con una garantía total.

Debido a la gran experiencia de los técnicos altamente cualificados y las herramientas que usan de última generación, la mayoría de las reparaciones las realizan en el día, a excepción de los cambios de pantalla que pueden estar listos en 30 minutos y en el polo opuesto están las reparaciones de las Placas Base, que, dependiendo de la avería, pueden tardar más

Con respecto a la reparación de las Placas Base, en Doctor Moviles, a diferencia de otros talleres o incluso Apple, localizan la avería y pueden cambiar los circuitos integrados, ahorrando de esta manera los altos costes que conlleva la sustitución de una placa.

Las reparaciones de iPhone online

Para los que están fuera de Barcelona, o simplemente no tienen tiempo para acudir al taller de Doctor Moviles, en su página web se dispone de un servicio de reparación express, donde se puede solicitar la reparación, realizar el envío al transportista a retirar el dispositivo y con una devolución reparado, todo en un plazo máximo de 72 horas.

