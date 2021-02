Jobquire, el portal web donde los empleados valoran sus empresas Comunicae

miércoles, 17 de febrero de 2021, 11:16 h (CET) El portal, que muestra las empresas desde la visión del empleado, cuenta ya con cerca de 6.000 opiniones de más de 700 empresas. En él se busca el equilibrio entre información objetiva en forma de datos, gráficas, ránkings, etc. y la opinión abierta y libre de los empleados, con el valor que ello supone Jobquirees un espacio digital donde compartir, consultar y descubrir cómo se trabaja en cada empresa. Una herramienta de apoyo que ayuda a a tomar decisiones en la carrera profesional.

A través de las experiencias de los empleados, la plataforma pretende aportar más transparencia al mercado laboral. En Jobquire, los usuarios comparten opiniones sobre puestos de trabajo, valoran empresas y dan visibilidad a los salarios. Es posible consultar toda esa información y aportar un granito desde el respeto, la privacidad y la transparencia.

El portal, desarrollado por tres emprendedores valencianos, despegó en 2019, y cuenta ya con cerca de 6.000 opiniones de más de 700 empresas. En él se busca el equilibrio entre información objetiva en forma de datos, gráficas, ránkings, etc. y la opinión abierta y libre de los empleados, con el valor que ello supone.

Las estadísticas son importantes, principalmente si los datos se muestran de manera sencilla para el usuario. Pero lo que marca la diferencia es escuchar de boca de un trabajador real si la oferta de trabajo se ajusta a la realidad, si el jefe es flexible con las vacaciones o si el ambiente de trabajo es amable y los compañeros quedan juntos fuera del horario laboral, por ejemplo. Además, para las empresas funciona como herramienta para gestionar el employer branding, por lo que ambas partes resultan beneficiadas.

Opiniones, experiencias, salarios y ofertas de empleo

Aunque Jobquire nace como un portal de opinión ante la falta de información y transparencia respecto al funcionamiento interno de las empresas, también incluye una sección de preguntas/respuestas tipo foro en la que resolver las dudas que surgen a la hora de buscar empleo en una empresa: ¿cómo se recompensa el esfuerzo? ¿Son estrictos con el dresscode? ¿Cómo se ve el futuro de la empresa? Con la experiencia de empleado, los propios trabajadores pueden ayudar a otros candidatos a formarse una opinión real de la empresa.

Pero Jobquire no son solo opiniones, también cuenta con un apartado en el que consultar salarios en puestos similares al de cada uno. Permite filtrar por provincia, empresa o puesto y así valorar si es justo el sueldo que se ofrece. Además, recientemente han incluido una subsección de ofertas de empleo dentro de las páginas de cada empresa.

Esta innovadora herramienta permite, desde el anonimato y la honestidad de los usuarios que interactúan en ella, crear una comunidad de opiniones y transparencia del mercado laboral.

Una iniciativa que aporta un valor añadido a las descripciones de las empresas al incluir la visión de los empleados, lo que facilita la toma de decisiones a la hora de valorar las ofertas de empleo.

