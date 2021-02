Vamos, el ‘Amazon del renting de coches’ español, cuadruplica sus ventas en 2020 Comunicae

miércoles, 17 de febrero de 2021, 11:17 h (CET) La empresa española supera los 10 millones de euros en ventas y suma a Martin Varsavksy e Iñaki Berenguer a su accionariado La empresa española de renting de coches online Vamos ha disparado sus ventas un 300% en 2020 superando los 10 millones de euros, impulsados por el auge del comercio online y del renting de coches en nuestro país.

Crecimiento del coche como servicio frente al coche en propiedad

La compañía con sede en Madrid, llegó a registrar alzas de la demanda del 500% durante los meses del confinamiento y comercializó una media de más de 100 coches al mes durante el año de la pandemia. Los vehículos de las categorías utilitario, SUV y ECO fueron los más demandados por los clientes repartidos en más de 500 diferentes localidades de nuestro país. A pesar de que un 40% de las ventas se han concentrado en las ciudades de Madrid y Barcelona, desde Vamos señalan que un 25% de las entregas se han realizado en la denominada “España vaciada”, pueblos alejados de capitales de provincia en los cuales existe esa necesidad de movilidad, pero donde no hay concesionarios cercanos.

"Creemos que nuestro crecimiento es un claro indicador de que la situación actual ha potenciado el cambio de mentalidad en el consumidor final a favor de servicios flexibles y experiencias digitales”, explica el Fundador y CEO de la empresa Mario Carranza.

Vamos capitaliza la COVID dando entrada a nuevos inversores

Además, los emprendedores tecnológicos Martín Varsavsky, fundador de Jazztel e Iñaki Berenguer, fundador de Coverwallet, han entrado recientemente como nuevos accionistas en Vamos. Esta operación se produce poco después de que la empresa española diera entrada como socio al fondo de capital riesgo estadounidense FJ Labs el pasado mes de Octubre. La inversión de Martin Varsavsky e Iñaki Berenguer en Vamos, cuyo montante no ha trascendido, se suma a la de inversores previos como el grupo editorial alemán Axel Springer.

De cara a 2021, la compañía planea doblar su plantilla hasta los 50 empleados, reforzando especialmente las áreas de producto y tecnología. Asimismo, la empresa trabaja en el desarrollo de nuevos verticales en el espacio de la “movilidad como servicio”. Por el momento, la joven empresa ha unido fuerzas con el gigante del renting y leasing LeasePlan para abastecer la demanda de vehículos en su plataforma.

Sobre Vamos

Vamos es una empresa española con sede en Madrid nacida en 2019, con la misión de rediseñar la forma de tener coche a través de la tecnología y la experiencia de cliente.

Ofreciendo vehículos de renting en su plataforma online, la compañía permite a sus clientes contratar coches de renting mediante un proceso 100% digital y recibirlo, unos días más tarde, en la puerta de su domicilio. Mediante el pago mensual de una cuota fija, con todo incluido y sin letra pequeña, el cliente disfruta de todo lo bueno de tener coche sin los inconvenientes añadidos del coche en propiedad.

Fundada por Mario Carranza, emprendedor español con una década de experiencia en movilidad y tecnología (Cabify, Amovens), con el respaldo de inversores internacionales de primer nivel que apostaron por Uber, Airbnb o Alibaba (Axel Springer, FJ Labs).

