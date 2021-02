Laura Barone lanza Barone Enterprise, siendo una de las primeras mujeres CEO en una empresa de trading online

Laura Barone, referente y pionera en el sector de la economía lanza Barone Enterprise, una nueva empresa de servicios financieros Con una dilatada experiencia, Laura Barone logra ser una de las primeras mujeres CEO, en el sector del trading online, como líder de la nueva empresa de servicios financieros, Barone Enterprise.

Laura Barone: su carrera profesional

Laura Barone es referente y pionera en el sector de la economía, un ámbito donde ella misma, reconoce, que, ostentar un cargo como el que ella ocupa, siendo mujer es difícil. Por ello, dar un paso más y crear su propia empresa, en un sector masculino, incrementa su mérito. Licenciada en psicología; habla inglés, italiano y español.

Conocimientos de trading online

Durante años, Laura Barone fue la responsable de personal en una empresa de trading online. Su experiencia profesional ha estado ligada siempre, a la inversión y las finanzas.

Una experiencia alrededor del mundo

Laura Barone ha trabajado en Canadá y Europa. Su próximo destino, a razón de Barone Enterprise, será Dubái.

El equipo de Barone Enterprise

Barone Enterprise está integrado por un personal experto en el ámbito del trading online. Un grupo de profesionales que se encuentra ya trabajando en sus objetivos, para que sus productos y servicios estén disponibles a partir de febrero.

"Afronto con mucha ilusión esta nueva etapa. Tenía una visión en mi mente, de lo que quería; y con mucho esfuerzo e implicación, nace Barone Enterprise. No ha sido una tarea fácil llegar hasta aquí, pudiendo ser un referente y estímulo para las mujeres. Con 20 años, fui una de las mujeres más jóvenes en dirigir un banco, en Canadá y tras muchos años de trabajo ligada al mundo de las finanzas y la inversión decidí aplicar los conocimientos aprendidos en Barone Enterprise.

Me he rodeado de un gran equipo de desarrolladores quienes han sido los encargados de aplicar la idea que tenía en mente, una visión que comparten y que impulsa el proyecto"concluye Laura Barone, la líder de este nuevo proyecto empresarial.

