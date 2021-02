6 startups de estudiantes compiten en el Global Student Entrepreneur Awards organizado por EO Madrid Comunicae

martes, 16 de febrero de 2021, 17:25 h (CET) El evento, organizado por la principal red mundial de líderes empresariales de éxito, tendrá lugar el próximo 25 de Febrero El capítulo de Madrid de la Entrepreneurs Organization (EO), la principal red mundial de líderes empresariales de éxito, buscará un finalista para los Global Student Entrepreneurs Awards (GSEA) el día 25 de Febrero 2021 a las 18h en la Calle Almagro 5.

Entre los finalistas hay una plataforma para compartir coches en ciudad, una plataforma que ayuda a los estudiantes para encontrar su carrera ideal, una empresa de tiendas de conveniencia, escape rooms callejeros, Bowls de coco personalizables y ecológicos y una plataforma que permite aprender de los mejores chefs del mundo desde casa.

¿Qué tienen en común todas estas empresas tan diversas? Que están fundadas por estudiantes que poseen u operan un negocio mientras asisten a la universidad. Los estudiantes emprendedores compiten contra sus compañeros en una serie de rondas clasificatorias locales y nacionales para llegar a la final mundial que se celebrará en Mayo.

El programa GSEA ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender de sus compañeros empresarios y de establecer relaciones duraderas tanto con los estudiantes como con destacados jueces empresarios. A lo largo de los años, los estudiantes participantes han ampliado y construido empresas, han creado miles de puestos de trabajo y han generado millones de ingresos.

“Llegar a la final del GSEA es una experiencia única en la vida de los estudiantes. Compartir con emprendedores y estudiantes de 54 países y tener acceso a la red de la prestigiosa Entrepreneurs Organization en todo el mundo enriquece a los participantes para siempre”,explica Sascha Badelt, responsable de EO Madrid para el GSEA.

Además de ser estudiantes de nivel universitario, los participantes tendrán que ser los principales responsables de un negocio que haya estado en funcionamiento durante al menos seis meses consecutivos. Los estudiantes seleccionados tendrán la oportunidad única de presentar su negocio y su trayectoria empresarial ante un panel de jueces emprendedores, entre los que se encuentran destacados miembros del ecosistema emprendedor de Madrid.

El campeón emergente de esta ronda de la competición representará a España en la final Mundial y podrá ganar premios en metálico y una variedad de productos y servicios empresariales donados, entre los que se incluyen servicios web, de relaciones públicas y de consultoría, entre otros.

Acerca de la Entrepreneurs Organization

La Entrepreneurs Organization (EO) es una red mundial de pares formada por más de 14.000 emprendedores influyentes con 193 secciones en 60 países. Fundada en 1987, EO es el catalizador que permite a los principales empresarios aprender y crecer, lo que lleva a un mayor éxito en los negocios y más allá.

Acerca de los Premios Globales para Estudiantes Emprendedores de la Organización de Emprendedores

Como principal competición mundial para estudiantes universitarios, los Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) representan a más de 1.700 de los más destacados estudiantes emprendedores de más de 55 países. Creado con la misión de inspirar a los estudiantes para que inicien y hagan crecer sus empresas, el GSEA aporta visibilidad mundial a los estudiantes empresarios pioneros. Desde 1998, la GSEA, un programa fundado en la Escuela de Negocios John Cook de la Universidad de Saint Louis, ha premiado a estudiantes destacados que simultáneamente asisten a la universidad a tiempo completo mientras dirigen sus propios negocios. La Organización de Emprendedores (EO) asumió el liderazgo de la GSEA en 2006 para ofrecer a los estudiantes emprendedores acceso a una red global de mentores, recursos y conexiones de la comunidad de emprendedores más influyente del mundo. La GSEA de la Organización de Emprendedores cuenta con el generoso apoyo de Thomas Franchise Solutions.

