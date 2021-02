Pezbetta.top, referencia para aficionados a la acuariofilia Comunicae

martes, 16 de febrero de 2021, 14:47 h (CET) La acuariofilia está de moda. La tendencia al aumento del tiempo que se está pasando en los hogares a consecuencia de la pandemia que afecta de manera global, está llevando a la gente a hacer una mayor inversión en los elementos de casa. En lo relativo al consumo, la sección de la decoración del hogar y el mundo relacionado con las mascotas, se están viendo implicadas de manera directa Uno de los ejemplos más claros y que engloba estos dos sectores, es el mundo de la acuariofilia, o de los aficionados a los acuarios junto con el cuidado y mantenimiento de los peces dentro de un espacio doméstico, perfectamente acondicionado para su vida.

Dentro de estas especies, una de las más aclamadas es la del pez betta. Se trata de un ejemplar muy llamativo a la par que de peculiar carácter. Es conocido también como “el pez luchador”; así que tiene un fuerte carácter. Requiere de unos cuidados específicos que en pezbetta.top podrás descubrir. Así como una serie de recomendaciones respecto a los mejores accesorios, alimentación o respuestas y pautas de comportamiento.

¿Qué cuidados requiere un pez betta?

Este tipo de pez resulta ser una especie bastante atractiva para muchos, no obstante, lo que se desconoce en la mayoría de las circunstancias es que estos requieren de un cuidado especial para poder vivir; quizás para algunas personas sea fácil identificar lo que necesitan, pero no todos conocen lo necesario para que estos puedan mantenerse sanos durante su periodo de vida.

1. Espacio amplio

Primero que nada, es necesario que cuenten con un espacio amplio para nadar; lo recomendado es que el acuario tenga una medida de 24 pulgadas cuadradas por cada pulgada de pez.

2. Temperatura del agua

Además de ello, estos peces son sumamente delicados, por ello requieren que la temperatura del agua siempre se mantenga entre los 22 y 27 grados. Para controlar o regular la cantidad de grados del agua se puede emplear un termómetro especial para acuarios.

3. Bomba de agua y oxigeno

Los acuarios requieren de una bomba de agua, y una bomba que le proporcione oxígeno al agua. Además de ello, una sugerencia sería adquirir un producto que sea silencioso; ya que el pez betta por lo general suele ser sensible a los ruidos.

4. Cuida su tranquilidad

Por otra parte, también es necesario saber que para cuidar un pez betta correctamente se debe asegurar de tenerlo en un espacio tranquilo; que se encuentre libre de ruidos e iluminación artificial. Como si fuese poco, también es necesario adornar el acuario con múltiples objetos.

Para concluir, se debe utilizar una tapa en el acuario, debido a que, estos suelen saltar con regularidad. Por ende, para evitar que alguno pueda caer fuera un consejo es adquirir una tapa junto a la pecera.

