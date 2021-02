Trabajarencanada.com, todo lo que se necesita saber para trabajar en Canadá

Para valorar cambiar de país para incrementar la calidad de vida, hay que informarse de que Canadá cuenta con una de las mejores relaciones en cuanto a calidad de vida se refiere La principal herramienta para poder vivir en este país es encontrar trabajo. En la web trabajarencanada.com vas a encontrar todo el tipo de información relacionada con la búsqueda de empleo en este país.

Además existe multitud de información relativa a los trámites necesarios que deben realizar todas las personas que emigran a este fantástico país.

Antes de nada, es importante saber que Canadá es conocido por ser uno de los países más tranquilos del continente de América. Por ello para muchos resulta ser una opción atractiva para vivir, trabajar o estudiar. No obstante, antes de emigrar a este hermoso país se debe contar con una serie de requisitos.

A continuación, unos pequeños detalles en los que se profundiza en la web:

Requisitos:

- Visa de trabajo: Permiso para estudiar, Post Graduation Work Permit para Canadá, Working Holiday Canadá o participar en un programa de trabajo.

- Edad superior a los 18 años.

- Nivel alto de inglés. Es posible trabajar en Canadá sin saber inglés, aunque aplica en casos muy específicos.

- Cuenta bancaría en alguna de las siguientes entidades bancarias: Royal Bank of Canada, Bank of Nova Scotia, Scotiabank, Canadian Imperial Bank of Commerce.

Trabajos más solicitados

Una vez cumplidos los requisitos mencionados podrás comenzar a buscar un empleo en Canadá, aun así se necesita también del permiso laboral. Sin embargo, este se puede obtener una vez se consiga la aprobación de una empresa dentro del país.

Aunque es un país bastante amplio, la demanda de trabajadores destaca principalmente en el sector tecnológico, por ende, si se posee conocimientos en tecnología, desarrollo de software, ingeniería u otros, encontrar un empleo no será complicado. Lo cual se debe a que se tenga una gran variedad de oportunidades dentro del país.

Visa y trámites

El visado para trabajar en Canadá puede ser algo complicado de obtener, sin embargo, si se posee los requisitos adecuados, se puede conseguir con solo aplicar para la visa. Antes que nada, es necesario saber que para obtener una visa de Wordking Holiday Canadá, es necesario poseer los requisitos mencionados a continuación:

- Ser mayor de edad: entre 18 y 35 años.

- Poseer cerca de 2.000 USD o 2.500 CAD.

- Disponer de un pasaporte vigente por un tiempo mínimo de un año.

- CV.

- Reconocimiento médico.

- Entre otros (certificado de antecedentes penales).

Con esto es suficiente para conseguir una visa de trabajo por 1 año. Si el deseo es ampliar información, se recomenda encarecidamente consultar en trabajarencanada.com