Cala presenta su línea de productos para cejas y pestañas

martes, 16 de febrero de 2021, 13:38 h (CET) Cala es un fabricante y distribuidor de productos de belleza coreana y cuidado personal que el grupo Cosmética Pharma pone a la venta en nuestro país en el canal farmacia.Su línea de productos, con tres décadas de experiencia, destaca por la innovación, sus materiales de alta calidad y de origen ético y por ser cruelty free En la era del COVID, la mascarilla ha convertido a los ojos en el centro de atención del rostro, y la mirada ha sustituido a la sonrisa como elemento a destacar.

Para ayudar a lucir una mirada perfecta, el grupo Cosmética Pharma, especializado en el mundo de la cosmética de venta exclusiva en el canal farmacia, ha ampliado esta primavera su gama de productos específicamente diseñados para el cuidado de las cejas y pestañas. En conjunto más de 20 artículos para cuidar la mirada.

La marca del grupo que ofrece una amplia gama de accesorios para cejas y pestañas es Cala, una línea de belleza coreana y de cuidado personal, con treinta años de experiencia en el mercado, con materiales de alta calidad, de origen ético, y cruelty free, que la compañía comercializa en el canal farmacia.

Cala ofrece todo tipo de brochas y pinceles para ojos y cejas, esponjas de maquillaje y limpieza de diferentes materiales y acabados, blenders con distintos cortes, siete tipos distintos de pinzas, etc. Pero, hoy, las expertas de belleza de la compañía han querido destacar los principales elementos para diseñar la mirada más glamorosa, de la mañana a la noche:

- Pestañas postizas. La marca coreana Cala dispone de 33 tipos de pestañas postizas de pelo natural, de distintos largos y tupidos, para lograr una mirada diferente y seductora. Fáciles de aplicar, cómodas de llevar, y disponibles con dos adhesivos diferentes, uno claro y otro oscuro para disimular mejor el pegamento de pestañas. PVP.: 3.99€

- Rizador de pestañas de precisión. un must have en todo neceser, que ayudará a dar una forma curvada y más definida a las pestañas. Diseñado para rizar las pestañas inferiores y exteriores. Su placa frontal llega hasta la misma línea de las pestañas, lo que lo convierte en el perfecto rizador incluso para las pestañas más cortas. El diseño de su mango aporta mayor control y eficacia y la goma flexible que incorpora ofrece un acabado natural y delicado. PVP.: 3.99

- Moldeador de cejas. Estas cuchillas, perfilan y depilan las cejas, así como otras zonas delicadas del cuerpo de manera limpia, suave y cómoda. Su cuchilla de acero inoxidable proporciona un corte preciso y se puede elegir entre el envase de dos o el de tres piezas. PVP.: 3.99€ el pack de 3 unidades y PVP.: 2.99€ el pack de 2 unidades.

Cala es un fabricante líder, desde 1982, de productos de belleza coreana y cuidado personal que hoy en día cuenta con presencia global en más de 100 países. Con más de tres décadas de experiencia, ofrece productos innovadores, con materiales de primera calidad, de origen ético y es una marca cruelty free. Esta marca incluye brochas, esponjas cosméticas, cepillos tangle free, y todo tipo de accesorios de cuidado personal y belleza para toda la familia.

