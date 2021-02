La importancia de desinfectar los percheros según Percheros.org Comunicae

martes, 16 de febrero de 2021, 12:50 h (CET) La pandemia ha hecho ser más consciente a las personas de la desinfección general, pero ¿y los percheros? Actualmente con la pandemia todo el mundo está desinfectante en mano para eliminar todo el rastro de covid-19 que quiera entrar en casa, pero realmente ¿cuántos saben cuáles son las partes más importantes que requieren una buena desinfección?

Hay personas que simplemente desinfectan lo que les pilla a mano, sin ser conscientes de qué partes son muy importantes a la hora de desinfectar una casa. En primer lugar, el vestíbulo de la casa debe estar bien equipado. Siempre viene bien tener un bote de desinfectante en un pulverizador para los zapatos y eliminar las bacterias que se hayan podido coger durante la caminata en la calle.

Otro punto importante es la ropa de abrigo. Al final es la que más en contacto ha estado con la calle y con los posibles virus que en ella se encontrase.

Aunque parezca mentira, un foco de infecciones es la ropa que se ha usado y ha estado en contacto con algún agente externo, por ello es muy importante desinfectar tanto la ropa de abrigo como los percheros en los que han estado este tipo de ropa. La madera es uno de los materiales que más retiene el virus, y la mayoría de percheros son de madera, por lo que si no se desinfectan adecuadamente puede pasarse el virus de la ropa de abrigo a los percheros, y aunque luego se echen a lavar ya se han infectado los percheros.

No solo los percheros necesitan una desinfección sino en verdad todos los armarios que se encuentren en la salita o a la entrada de la casa, ya que por la puerta es por donde van a entrar todos los virus y donde más se necesita una desinfección a fondo.

