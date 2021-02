FitDietBox se suma al fenómeno de los Gamers Comunicae

martes, 16 de febrero de 2021, 12:27 h (CET) FitDietBox se suma a la participación de la fiebre de los gamers. La start up de comida fitness a domicilio ha llegado a un acuerdo de colaboración con Toni Soriano, alias cr0n0s, coach deportivo del juego Counter Strike Global Offensive (CSGO) para potenciar una alimentación equilibrada, saludable y variada de comida fitness a domicilio Toni Soriano, alias cr0n0s, es un reconocido gamer que lleva implicado en el mundo de los eSports desde el año 1999. Su especialidad es el juego Counter Strike Global Offensive (CSGO) con el que empezó a dar sus primeros pasos como gamer hasta llevarle a competir al máximo nivel tanto en España como en Europa.

Se convirtió en campeón de España en múltiples ocasiones y viajó al extranjero competir a nivel internacional. También, jugó para la selección Española en todas sus ediciones menos la primera y llegó a ser seleccionador en su última edición “Para ser un gamer se necesita dedicación y una mentalidad fuerte, como en el fútbol o cualquier otro deporte, muy poquitos llegan a ser profesionales, así que hay que ser constante y disciplinado”, afirma Toni Soriano.

Entrenar un videojuego no es sólo cuestión de tener un conocimiento profundo de dicho juego, es tener capacidad de transmitir el mensaje y tener liderazgo. “Mi preparación con los equipos suele ser trabajar las tácticas tanto de defensa como de ataque, controlar la utilidad, poner a prueba situaciones críticas de venta y desventaja, y dominar el uso de la utilidad”, explica Toni.

Ricard Tello, CEO de FitDietBox, explica que “estamos convencidos que a estos profesionales de los deportes electrónicos quieren tener un plan nutricional a domicilio sin preocuparse de cocinar. Nosotros cocinamos y ellos logran su objetivo”. Además, añade que “la elección de Toni Soriano es la mejor forma de dar nuestro primer paso en el mundo de los eSports gracias a su amplia trayectoria en este sector”.

La popularidad que han adquirido los deportes electrónicos ha supuesto un cambio de paradigma para la inversión publicitaria de las empresas. El gran número de público que arrastran los gamers es tan descomunal que se ha convertido en una oportunidad de negocio para conseguir visibilidad de marca.

Pero, antes de adentrarse en este nuevo sector “deportivo” es importante diferenciar los conceptos entre eSports y Gaming. No son lo mismo y puede llegar a confundirse para un neófito de la materia.

Los eSports son videojuegos con multijugador en los que varios profesionales compiten por un premio bajo la expectación de un número elevado de usuarios. La finalidad de cualquier jugador profesional es destacar en un deporte electrónico en específico.

Además, los profesionales de los eSports realizan entrenamiento diarias para mejorar su técnica y rendimiento. Muchos de estos jugadores forman parte de equipos para representarlos y disponen de instalaciones, nutricionistas, entrenadores, como cualquier equipo de un deporte profesional.

El Gaming su principal objetivo es el entretenimiento. Aquí destaca más la personalidad de los gamers y su capacidad de crear contenido y entretener a sus seguidores. Ahora mismo la plataforma de streaming por excelencia de los gamers es Twitch. Muchos de estos streamers cuentan con miles y miles de seguidores los cuales se conectan en directo para ver cómo juegan en directo.

