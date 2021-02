La importancia de estar bien equipado para ir a la montaña según Toptrail.es

Ir bien equipado a la montaña es tan importante como el casco en una moto, imprescindible Las personas que comienzan con el tema de la montaña, la escalada, senderismo o las excursiones no suelen ser conscientes de la importancia de un buen equipo material para cualquier actividad que se vaya a realizar en este tipo de terrenos.

Muchas veces los montañeros primerizos suelen cogerle cariño a los primeros materiales que compraron que les acompañaron en sus excursiones cuando comenzaron, y no tienen en cuenta la importancia de renovar el equipo de manera periódica. Otras personas simplemente no renuevan por el factor económico, pero a continuación se demostrará que no es necesario gastarse una fortuna para conseguir un buen equipo.

Las ventajas que aportan unos buenos artículos de montaña son, principalmente, la comodidad, ya que hay que soportar mucho peso durante un periodo largo de tiempo; protección frente a los riesgos e irregularidades del terreno, evitando lesiones o accidentes; y seguridad en las situaciones más extremas.

Existen otros aspectos que aportan un buen equipo, por ejemplo la autoestima. Tener un nuevo material o de mayor calidad suele fortalecer la autoestima, debido a la atención que se despierta en los acompañantes o compañeros. Además aporta confianza en la mayor calidad del nuevo material.

La conciencia de grupo también se puede crear a través del material, aunque cueste creerlo. El comprar un mismo equipo puede ayudar a la creación de una relación, ya sea un club o un grupo de amigos.

Además de todas estas ventajas, tener un buen equipo dará motivación y ganas de salir. A veces un mal equipo puede provocar malas pasadas. Con un buen equipo se ahorra en disgustos y a la larga sale más rentable un equipo de calidad un poco más caro que un mal equipo que durará poco tiempo.