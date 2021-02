El build to rent aterriza en Madrid Comunicae

martes, 16 de febrero de 2021, 09:31 h (CET) Arranca, con estética singular, el primer build to rent de la capital de 2021 El concepto build to rent (construido para alquilar) llega a Madrid como concepto revolucionario y adaptado a las necesidades actuales del público: viviendas diseñadas, construidas y totalmente enfocadas para alquiler.

El edificio MÁR (Méndez Álvaro Residential) ya construido y totalmente disponible para “entrar a vivir” en modalidad de alquiler cuenta con 135 viviendas distribuidas en 9 alturas con una superficie total de 16.000m2. Un espacio diseñado por el estudio de arquitectura Morph, ideado y enfocado a construir una vida ágil, eficaz y cómoda en una de las zonas en auge de Madrid: Méndez Álvaro.

Viviendas diseñadas para que el inquilino disfrute de una vida saludable y con el mayor confort posible gracias a una distribución funcional a las que se han añadido unas impresionantes terrazas que permiten una expansión única así como una apertura al exterior siempre necesaria. Todo ello sin olvidar que Méndez Álvaro Residential cuenta igualmente con varias viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida abriendo así a todas las posibilidades la oportunidad de residir en un lugar único y con encanto.

Ubicado en uno de los hubs empresariales más influyentes de la capital – Mendez Álvaro - en el que se encuentran representativas empresas como Amazon, Repsol y/o Ericsson. La proximidad a la Estación de Atocha es un añadido único e indispensable para tránsitos y viajes profesionales facilitando así las conexiones habituales de trabajo.

Y es que vivir y trabajar sin salir de casa es una de las tendencias más en auge de los últimos años y los diseñadores / creados de MÁR lo han tenido muy en cuenta dotando al edificio de un coworking propio para ofrecer la posibilidad de tener una oficina propia fuera de casa pero sin salir del recinto. Un coworking seguro desde el que desarrollar proyectos de primer nivel en uno de los principales zonas empresariales de Madrid.

Además de las cualidades propias de una vivienda de primer nivel, MÁR contiene zonas comunes para uso comunitario que garantizan una vida fácil, completa y saludable sin salir de las instalaciones. Gimnasio, coworking, piscina, parque infantil, buzón inteligente, parking, trasteros, zonas verdes y/o seguridad privada son algunos de los extras que posicionan al edificio en un auténtico oasis en una de las zonas empresariales con mayor protección de la capital.

El edificio es ya considerado por su diseño y estética como una de las construcciones más singulares de la ciudad, además cuenta con un equilibrio perfecto entre calidades de primera categoría y un respeto absoluto por el medio ambiente y la sostenibilidad, habiendo obtenido ya el certificado Breeam® con calificación “muy buena”. Un extra especialmente beneficioso para el medio ambiente pero también para el inquilino que ganará en confort y lo verá repercutido en la eficiencia energética de su vivienda.

*Breeam (el método de evaluación y certificación de la sostenibilidad en la edificación técnicamente más avanzado y líder a nivel mundial por el número de proyectos certificados desde su creación en 1990).

'Un lugar en el que vivir y trabajar en la zona de expansión empresarial de Madrid'

Sin duda alguna, MÁR – Méndez Álvaro Residencial, el primer Built to Rent – construido para alquilar – de Madrid que en este 2021 está ya operativo, funcionando y listo para entrar a vivir ofrece la mejor opción para una vida completa y en equilibrio.

Web de MÁR: https://mendezalvaroresidential.com/

El concepto Built to Rent

El modelo Built to Rent está ya considerado como “la fórmula perfecta” en el mercado inmobiliario tanto para constructores, promotoras, inversores y consumidor final.

Construir para alquilar está ideado y pensado para que dar opciones a pequeños inversores a través de una propiedad rentable desde el inicio. Edificios de diseño, modernos y totalmente equipados “listos para entrar a vivir de alquiler” son ya el producto mejor valorado y que suman posiciones en el mercado inmobiliario.

Mucho más que una moda, el Built to Rent ha llegado para quedarse y es que este producto cada día se posiciona mejor ante inversores de todos los tamaños y características. Y es que si algo está resurgiendo es el modelo de vida de alquiler así como el invertir en inmobiliario, una conjunción perfecta para que el Built to Rent sea ya todo un éxito.

