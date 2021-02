El Video Markerter: la nueva profesión que viene pisando muy fuerte Comunicae

lunes, 15 de febrero de 2021, 16:19 h (CET) La crisis del COVID-19, ha afectado gravemente no solo al sector hostelero y al turismo, el sector de los eventos ha sido igualmente, muy castigado. Antonio Ruizba, Director del Instituto de Video Marketing, cuenta cómo, dentro de este escenario tan desfavorable para el sector de los eventos, ha surgido una nueva oportunidad laboral Está claro, la situación económica es muy compleja, solo basta con ver los datos macroeconómicos, con los que bombardean a diario los medios de comunicación.

Hay un colectivo muy concreto que está sufriendo de manera muy importante, que no ha sido visibilizado hasta el momento.

Fotógrafos, Videógrafos, en definitiva, profesionales del mundo creativo, han visto sus principales fuentes de ingresos muy reducidas, porque ya no hay eventos sociales o empresariales que cubrir.

"Antonio Ruizba, Director del Instituto de Video Marketing, ha tenido la ocasión de conversar con nosotros para explicarnos cómo la nueva situación de crisis en la que nos encontramos, ha dado lugar a una nueva oportunidad laboral".

Tal y como explica Ruizba, se están dando dos factores clave:

Las empresas tienen que vender online, sí o sí y rápido, ya no es una opción.

La principal herramienta de venta en el entorno digital es el video.

Esto crea una gran oportunidad en el mercado:

La de un profesional que les enseñe a las empresas a vender en internet, utilizando el video como canal principal.

Así nace la figura del Video Marketer.

Según afirma Ruizba: “En el pasado, los profesionales de la videografía o la fotografía, defendían sus presupuestos poniendo el foco en la calidad técnica de sus producciones”.

Ahora esto, simplemente, no sirve.

A las empresas les da igual, si ,con videos grabados desde un dron con una cámara último modelo en 8K, o con un simple móvil, su objetivo siempre es facturar.

Todo esto coloca a videógrafos, fotógrafos y otros profesionales del mundo creativo ante la necesidad de formarse en cómo vender on line, utilizando al video como parte central de la estrategia.

Esta oportunidad también existe para aquellas personas que les guste el mundo del video, y que estén buscando una mejor forma de ganarse la vida, que les de plenitud y seguridad.

Unos y otros, tienen una grandísima oportunidad: convertirse en “Video Marketers.”

A continuación, Ruizba explica las dos vías para que cualquier persona pueda formarse como Video Marketer.

“Existen dos posibilidades:

Invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzo en formarse en videografía y en marketing digital y después ver cómo complementar unos cursos con otros, hasta definir la fórmula perfecta.

Reservar un asiento en el estreno de Metanoia, una Docuserie de cuatro capítulos donde se explica, de forma gratuita, el paso a paso de cómo cualquier persona puede convertirse en Video Marketer, independientemente de su experiencia previa.”

Hacer click aquí para reservar un asiento: https://www.docuseriemetanoia.com/

