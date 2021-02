Cómo ganarse la vida invirtiendo en bolsa, con un sistema sencillo y eficaz, sin perder patrimonio Comunicae

lunes, 15 de febrero de 2021, 16:23 h (CET) La crisis del COVID-19, ha afectado gravemente a muchas familias, y no son pocos los que ven en el Trading una salida para mejorar su economía. Raúl Ruiz, Trader profesional y formador de Traders, explica cómo cualquier persona puede ganarse la vida siendo Trader, con un sistema simple y eficaz La crisis económica creada por el COVID-19 está golpeando a muchas personas, se ve a diario en los grandes medios de comunicación.

Eso hace que se haya acrecentado de forma muy relevante el interés por conseguir nuevas formas de generar renta, y el Trading, no es una excepción.

"Raúl Ruiz, Trader Profesional y formador de Traders, ha tenido la ocasión de conversar con nosotros para explicarnos la situación en la que se encuentra el sector de la inversión en bolsa, y cómo él ha encontrado un método simple y eficaz para generar un sueldo como Trader".

Ruiz, indica: “El gran problema del Trading es que sus principales motores, los Brokers, es decir, las plataformas de intermediación que permiten que cualquiera desde su casa, pueda operar, tienen sus intereses desalineados con los de sus clientes.

Los Brokers ganan sus comisiones si sus clientes operan en real, es decir, invierten dinero en bolsa.

Para los Brokers no es relevante que sus clientes, los inversores ganen o pierdan, lo importante para ellos es que operen, cuanto más mejor.

Con lo que, incitan a sus clientes para que operen de forma recurrente en el mercado.

¿Cómo?

Dándoles “razones” para que incurran en el mercado.

Noticias, indicadores, miles de activos, varios mercados, decenas de estrategias, etc.

En definitiva, generan una grandísima complejidad que literalmente engulle al inversor de a pie, que no entiende qué está haciendo, por qué lo está haciendo y no hace más que operar sin criterio, y eso le lleva a pérdidas continuadas.

Eso sí, los Brokers, entre tanto, ganan sus comisiones.”

Ante esta realidad, Ruiz cuenta que ha desarrollado un método de inversión en bolsa que huye de esa complejidad, así como de las típicas promesas de “hazte rico en dos días” que indica que llenan el mercado.

Ruiz asevera: “Esto no es distinto que una profesión de abogado o médico, hay que formarse durante meses, antes de poder empezar a tener algún tipo de resultado en bolsa.

Lo bueno es que existe un método sencillo y muy eficaz con el que, si se sigue y se tiene constancia y disciplina, puede llevar a cualquier persona a ganarse la vida como Trader, y lo mejor de todo, protegiendo su patrimonio en el proceso”.

Ante la pregunta sobre qué es lo que tiene que hacer cualquier que quiera saber más sobre dicho sistema, Ruiz contesta: “La buena noticia es que todo este sistema será explicado, de forma gratuita, en la Semana Neurotrader, 4 videos donde se mostrarán todas las claves para convertirse en un Trader rentable y constante en el tiempo, día tras día”.

Hacer click aquí para unirse a la Semana Neurotrader: https://www.semananeurotrader.com

