VASS supera los 142 millones de facturación y crece un 5,15% en 2020

lunes, 15 de febrero de 2021, 15:43 h (CET) 2020 ha sido uno de los años más complicados de las últimas décadas debido a la crisis provocada por el coronavirus, que ha obligado a las compañías a adaptarse rápidamente a la nueva situación para poder sobrevivir. VASS ha visto una oportunidad en este contexto y, pese a las circunstancias adversas debido a la pandemia, ha cerrado el ejercicio 2020 con una facturación de 142.666.000 €, lo que supone un crecimiento del 5,15% respecto al año anterior y un Ebitda del 9,6% “Ha sido un año extraordinario y complejo, pero hemos logrado salvarlo y aprender de todo ello, por lo que, desde ese punto de vista, también hemos salido fortalecidos. Es cierto que nuestro sector no ha sido el más perjudicado por la situación sanitaria, pero inevitablemente nos ha afectado y hemos tenido que rebajar las expectativas de crecimiento que teníamos para 2020. Pese a ello, no hemos dejado de crecer ni en facturación ni en plantilla”, señala Fco. Javier Latasa, presidente de VASS.

2020 ha sido, además, el año de 2 grandes hitos para esta compañía: por un lado, el del rediseño de su imagen de marca e impulso de una nueva estrategia de negocio basada en la filosofía ‘Complex Made Simple’ y, por otro, el de la entrada mayoritaria en su accionariado como partner estratégico de One Equity Partners (OEP), con la que afronta el reto de alcanzar los 400 millones de facturación en los próximos 5 años y convertirse en el grupo líder del mercado.

Para ello, Grupo VASS continuará con el desarrollo de su plan estratégico VASS@400 puesto en marcha hace dos años, impulsará una organización mucho más escalable, eficiente y global dentro de la compañía, y reforzará tanto su presencia en el mercado nacional como internacional.

“Queremos liderar el sector en los próximos años y hacerlo creando un grupo digital líder, con una fuerte presencia en nuestro país, pero también con gran proyección internacional, especialmente en el norte de Europa y US. Este reto no es sencillo, pero estamos seguros de que, con nuestra filosofía de trabajo, nuestros valores, nuestro gran equipo y, ahora, con nuestro nuevo socio, daremos los pasos necesarios para conseguirlo. Para VASS esto es un proyecto de sector, donde queremos sumar a otras empresas a que participen en la creación del grupo que lidere el sector en los próximos 10 años”, explica Latasa.

Durante 2020, la presencia de VASS fuera de España continuó la senda de crecimiento iniciada en años anteriores y, de hecho, las filiales extranjeras han crecido un 8,29%, destacando especialmente las cifras de LATAM.

Además, en su apuesta firme por el talento y por las personas como pilar básico de la organización, VASS ha desarrollado a lo largo del año el modelo de trabajo SmartWorking, basado en alternar la presencia en la oficia con el trabajo en remoto. Gracias a ello, los 2.186 empleados de VASS han visto cómo se incrementa su eficiencia y productividad como consecuencia de esta gran flexibilización de la jornada laboral.

Por su parte, las empresas del grupo en 2020 han liderado el crecimiento en España con un incremento del 36% respecto a 2019. Concretamente, NATEEVO, firma de marketing online, diseño y desarrollo web, ha crecido en torno al 25%, alcanzando los 8,8 millones y una cartera de más de 300 clientes.

Por su parte, vdSHOP, empresa experta en estrategias de full commerce, ha crecido hasta los 4.600.000€ y ha aumentado su plantilla un 24%. Serbatic, especializada en la prestación eficiente de servicios profesionales TIC, ha superado los 12.000.000€ con un equipo de más de 360 personas.

Con estas cifras, Grupo VASS afronta 2021 con optimismo: “Si en estas circunstancias hemos podido ejecutar 4.600 proyectos y conseguir una satisfacción media de los clientes de 8,3 sobre 10, confío en que cuando llegue una etapa de normalización de la situación sanitaria, podamos volver a coger velocidad de crucero y llegar a 2025 con los objetivos que nos hemos marcado cumplidos”, resume Latasa.

