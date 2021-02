The Unique Poster, pósters de mapas estelares personalizados para recordar momentos especiales Comunicae

lunes, 15 de febrero de 2021, 15:08 h (CET) Creada por dos emprendedores valencianos, la startup acaba de ser seleccionada por Lanzadera, aceleradora de empresas de Juan Roig. Junto a sus mapas estelares lanza un nuevo producto, los mapas de ciudades, para poder crear pósters con el mapa del municipio o región que se desee The Unique Poster comercializa a través del canal online pósteres personalizados con el objetivo de plasmar a través de mapas momentos únicos en la vida de las personas. La startup, fundada el año pasado entre Castellón y Valencia, acaba de ser seleccionada por Lanzadera, aceleradora de empresas de Juan Roig.

Miguel Mazarío, CEO de la startup, y Daniel Díaz, CMO, son dos jóvenes que cuentan ya con una dilatada experiencia en el ecosistema emprendedor. Fue a mediados de 2020 cuando decidieron poner en marcha The Unique Poster, creando un producto 100% artesanal y local, ya que su fabricación se realiza íntegramente en Valencia.

“¿Cómo estaban alineadas las estrellas el día del nacimiento de tu bebé? ¿O el día de vuestro primer beso? ¿O el día en que decidisteis dar la vuelta al mundo? Todo ello es lo que podemos plasmar en nuestros pósteres, con una personalización clara. No hay dos pósters iguales, por lo que es el regalo ideal para hacer soltar la lágrima a más de uno”, afirma Miguel Mazarío.

La web de la empresa ofrece todas las alternativas posibles para crear mapas estelares personalizados.

“Se puede elegir el color, la fecha, el marco, el tamaño e incluso incluir un mensaje. Todo para que cada uno encuentre exactamente lo que busca”, añade el CEO de la startup.

Los productos comercializados utilizan dos tipos de impresiones:

Póster con marco : donde la impresión es sobre soporte rígido de PVC de alta calidad.

: donde la impresión es sobre soporte rígido de PVC de alta calidad. Póster sin marco: fabricado en lona de 200 gramos, lo que le da más textura y calidez. Además, cuentan con envíos express en 24 horas desde el momento en el que el diseño está impreso (este proceso dura entre 3 y 4 días hábiles al hacerse de manera artesanal).

Respeto del medio ambiente

The Unique Poster trabaja con empresas locales para minimizar las emisiones de CO2, además de usar embalajes reciclados y ecológicos. Por otro lado, tanto papel como los materiales de madera son producidos predominantemente por proveedores con certificación de FSC.

Por último, la startup ha desarrollando un filtro para Instagram que muestra cómo queda un póster personalizado en cualquier parte de la casa (descargable desde su perfil de Instagram @the_unique_poster).

