Las ventajas del alquiler de oficinas en centros de trabajo, según SC Trade Center

lunes, 15 de febrero de 2021, 13:03 h (CET) Si dentro de unos años, muchos hicieran remake, el 2020 no estaría dentro de lo que considerasen el año de sus vidas. Lo que si es verdad, que ha sido un año lleno de cambios en los que ha sido necesario adaptarse a la velocidad de la luz Pero no todo es negativo, y el 2020, seguramente sea el año del inicio del “teletrabajo”, y esto tiene su parte positiva. El teletrabajo permite disfrutar de más tiempo personal e incluso mejorar la productividad y la conciliación familiar.

Si teletrabajas por cuenta ajena, la empresa debería facilitar los medios necesarios para desarrollar la actividad desde casa. Y del mismo modo que se ahorra en tiempos de desplazamiento, quizá también se gane el ahorro en gasolina o transporte público.

Si por el contrario es por cuenta propia, la principal ventaja es la reducción de costes.

Según varios estudios, casi un tercio de las personas encuestadas, afirmaron haber improvisado un despacho en casa para teletrabajar. Pero a veces, improvisar un despacho en casa puede ser una misión imposible. Y por ello, el alquiler de oficinas o espacios coworking está en auge.

El alquiler de despachos y oficinas o de un espacio de coworking, en contraposición a un despacho tradicional, te permite una gran reducción de costes de inversión en infraestructura, mobiliario, costes de personal y de mantenimiento. Incluso si se teletrabaja desde casa, ¿qué ocurre si la reunión con un cliente en persona es algo indispensable ?

Por lo que estas son algunas de las razones por la que optar por el alquiler de una oficina frente a crear un espacio de trabajo en casa, o montar oficina propia, es una opción muy ventajosa.

SC Trade Center, una empresa dedicada al alquiler de oficinas en Barcelona, detalla algunas de estas ventajas:

El contar con un espacio puntero, que esté a la última en tecnologías y servicios, dará una imagen mucho más profesional de cara a los posibles clientes.



Crear una oficina en casa, puede no ser el mejor espacio de trabajo para emprender.



Los centros de trabajo suelen estar situados en pleno centro, o bien en localizaciones de fácil acceso, lo que supone una importante ventaja.



Aumenta la posibilidad de hacer contactos. No se ha de olvidar que, en las oficinas de un centro de negocio, coinciden multitud de profesionales diariamente.



La mayoría de espacios de coworking en Barcelona,tiene la opción de alquilar cierto número de puestos de trabajo. Si son pocos trabajadores, conviene para evitar los gastos fijos domésticos o de alquiler de un local propio.



¿Cuántas veces se ha sentido que se estaba solo en el espacio de trabajo, sea un despacho, una oficina o en casa? Es en ese momento cuando la motivación disminuye considerablemente. Por lo que se puede considerar que las relaciones sociales y por tanto la salud emocional van a verse enriquecidas.

SC Trade Center, es una empresa dedicada al alquiler de oficinas en San Cugat, pone a disposición despachos exclusivos, despachos compartidos, oficinas o salas están pensados para cualquiera y las necesidades de sus clientes.

