Control de Seguridad y Privacidad en las aplicaciones: el gran reto de las compañías tecnológicas Comunicae

lunes, 15 de febrero de 2021, 13:07 h (CET) AppGallery, la plataforma de distribución oficial de aplicaciones de Huawei, cuenta con un sistema de seguridad profesional de cuatro capas para garantizar una experiencia de usuario de calidad y segura La necesidad de los usuarios de estar interconectados y desarrollar diferentes competencias a través de los smartphones es cada vez mayor. Las distintas rutinas de trabajo, convivencia, o incluso gestiones diarias, han generado la necesidad de realizar operaciones bancarias con el móvil, enviar y recibir correos, realizar compras online y una gran cantidad de actividades que hacen necesario usar y disponer diariamente de diferentes aplicaciones para convivir con estos nuevos hábitos.

El problema desencadenado del uso diario de aplicaciones radica en la gran preocupación mostrada por los usuarios en cuanto a la seguridad y privacidad de sus datos e información personal, un hecho que constituye uno de los mayores desafíos de la industria. Según los datos extraídos de un estudio realizado en 2020 por Statista sobre el grado de confianza en Internet por parte de los usuarios españoles entre 16 y 74 años de edad, el 40,7% ha admitido confiar poco o nada en la red, mientras que el 54,9% afirma confiar bastante. Estos datos reflejan un aumento en la confianza por parte de los usuarios respecto a un informe de Ipsos del año anterior, en el que los datos revelaban que al 66% de los consumidores le preocupaba la garantía de privacidad de sus datos personales dentro de las plataformas de distribución de aplicaciones y el 68% de los consumidores esperaba tener un nuevo mercado de apps que les ayude a controlar y gestionar mejor su información personal. Además, el 60% estaba dispuesto a comprar un smartphone de una marca concreta si su plataforma de aplicaciones ofrecía mayor seguridad.

Por este motivo, AppGallery, cuenta con un potente sistema de seguridad y protección que abarca el ciclo de desarrollo completo de sus aplicaciones, ofreciendo así a los usuarios un servicio en el que podrán disfrutar de sus aplicaciones de forma segura; al tiempo que proporciona a los desarrolladores todas las herramientas y tecnologías necesarias para que la integración de sus apps en AppGallery sea segura y satisfactoria.

Este sistema de seguridad y protección incluye un proceso completo que abarca la verificación del nombre real del desarrollador durante la fase de inclusión de la app a la plataforma -posicionándose como el primer mercado de aplicaciones a nivel global que requiere este dato-, un proceso de revisión de cuatro pasos específicos, protección de descarga e instalación y un mecanismo de prevención para el funcionamiento seguro de la aplicación.

Desde la fase de desarrollo hasta la puesta en marcha de la aplicación, se proporcionan una serie de pasos para que el usuario final pueda disfrutar de una experiencia completa y segura, donde la privacidad es parte esencial del proceso. A lo largo de este recorrido se lleva a cabo un proceso de revisión de cuatro capas que abarca la detección de comportamientos maliciosos, exploración de vulnerabilidades de seguridad, comprobación de fugas de privacidad y revisión manual del nombre real para garantizar la seguridad de las aplicaciones añadidas a la plataforma.

Además, con el objetivo de evitar manipulaciones maliciosas por parte de los desarrolladores, durante la fase de descarga e instalación se lleva a cabo un proceso de verificación y protección exhaustivo, verificación de firmas y detección de amenazas, entre otros.

Una vez puesta en marcha la aplicación, son constantes las pruebas de testing, teniendo en cuenta las opiniones de usuarios reales, para evitar la fuga de datos cumpliendo así con las leyes y regulaciones locales a nivel global que velan por la seguridad de los usuarios

En un contexto como el actual, blindar la seguridad de los menores se convierte en una gran prioridad. Es por ello que AppGallery ha puesto en práctica un sistema de clasificación por edades a nivel mundial, bloqueando de manera inteligente el contenido no adecuado para usuarios de determinada edad según la configuración realizada para proporcionar un entorno de aplicaciones seguro.

Para mantener su crecimiento y continuar trabajando estrechamente en la seguridad y privacidad de aplicaciones, Huawei seguirá ampliando los servicios con desarrolladores globales para ofrecer una experiencia única y completa, haciendo que el usuario cuente con la garantía de privacidad de su información y datos personales en todos los dispositivos Huawei.

