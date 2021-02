Matrix Renewables y Rolwind firman un acuerdo de colaboración de 1GW comenzando con un proyecto de almacenamiento y fotovoltaica de 150MW en Almonte (Huelva) Comunicae

lunes, 15 de febrero de 2021, 12:50 h (CET) Madrid, 15 de febrero 2021- Matrix Renewables, una plataforma global de energía renovable creada y respaldada por el gestor de activos alternativos TPG y su plataforma de inversión de impacto The Rise Fund, invertirá en una cartera inicial de 150 MW compuesta por tres plantas solares fotovoltaicas ubicadas en Huelva Estos activos, que tienen la capacidad de alojar el almacenamiento de energía, son parte de un acuerdo de asociación más amplio de 1 GW firmado con Rolwind Group. Se espera que la construcción comience a fines del verano de 2021 y los proyectos comenzarán a generar energía en junio de 2022 bajo un acuerdo bilateral de compra de energía.

Tras el cierre de esta inversión, Matrix Renewables aumenta su cartera española a 275 MW en activos listos para construir y en fase avanzada de desarrollo. Matrix tiene intención de continuar incrementando su cartera en expansión en la Península Ibérica.

"Matrix está entusiasmado con esta nueva inversión en España, que representa un paso importante en la expansión de nuestra presencia en Europa. Estos proyectos tienen un gran recurso solar, cuentan con permisos para el almacenamiento energético y tienen una buena conexión a la red; estamos entusiasmados de trabajar con Rolwind para ponerlos en funcionamiento el próximo año”, dijo Iñigo Asensio, responsable de M&A e Inversiones de Matrix Renewables.

Domingo Estepa, consejero delegado de Rolwind dijo: “estamos encantados de asociarnos con Matrix y TPG en este acuerdo, que nos permite dar un fuerte impulso a nuestros desarrollos en España donde actualmente tenemos más de 1GW en diferentes etapas de desarrollo”.

Sobre Matrix Renewables

Matrix Renewables es una plataforma de energía renovable ubicada en Madrid, creada por el gestor de activos alternativos globales TPG, a través de su plataforma de inversión de impacto de USD 5 mil millones, The Rise Fund. Matrix Renewables tiene una cartera de proyectos renovables de 1,3 GW y está enfocada en crecer en Europa, Estados Unidos y Latino América. Matrix Renewables se beneficia de la amplia experiencia de TPG en inversiones y construcción de negocios, de su red global y de su profunda experiencia en infraestructura y energía renovable. Para más información sobre Matrix Renewables visite www.matrixrenewables.com o envíe un email a info@matrixrenewables.com

Sobre Rolwind

Pionera en España, Rolwind, fundada en 2006, se dedica al desarrollo de proyectos renovables con gran experiencia tanto en el desarrollo de proyectos eólicos como solares fotovoltaicos. En la actualidad posee una cartera de proyectos de desarrollo en España y Panamá por encima de los 1.5 GW en avanzado estado de desarrollo y con inicio de construcción en los próximos meses.

