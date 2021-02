Del 19 al 21 de febrero Primera Feria de Buceo en Streaming de habla Hispana Comunicae

lunes, 15 de febrero de 2021, 09:03 h (CET) Brave Divers, empresa Española dedicada a cursos de buceo, viajes, aventuras y experiencias submarinas, celebra su primer año organizando la primera feria mundial de buceo en streaming de habla Hispana. La Feria de Buceo se emitirá virtualmente a través de la cuenta de Youtube de BRAVE Divers del 19 al 21 de febrero con más de 80 participantes, alguno de ellos internacionales. Participarán marcas de renombre como PADI, Cressi, Mares, Aqualung, SSI o Stop finning BRAVE Divers que cumplió un año el pasado 1 de febrero, se lanza de nuevo a crear más oportunidades para los amantes del submarinismo. Si ya ofrecía cursos de buceo de calidad, experiencias, aventuras, formación online y viajes para submarinistas, ahora se lanza a organizar la primera Feria de Buceo en Streaming de habla Hispana, lo que les convierte en poco más de un año en seniors del mar.

Este 2021, debido a la situación actual y a las restricciones por la COVID-19, Brave Divers digitaliza la Feria de Buceo solidarizándose con todos aquellos centros y marcas especializadas de buceo que no pueden desplazarse o dar a conocer su propuesta de cara a este año. Como dicen los organizadores, se han tomado esta iniciativa con mucas ganas, ilusión y profesionalidad para poder ofrecer todo el conteido en streaming mediante Youtube.

“Sabemos que son tiempos difíciles y que para muchos amantes del submarinismo la visita a la feria de buceo es mucho más que ponerse al día de las novedades; Es el reencuentro con compañeros de aventuras, escuchar nuevas anécdotas, descubrir posibles viajes a realizar” indica Dani Grau, organizador de Brave Divers, "nosotros no vamos a poder llevarte la feria, pero si vamos a conseguir que la Feria de Buceo llegue a tu casa”.

La feria tendrá comienzo el viernes 19 de febrero a las 17:00h y finalizará el domingo 21 de febrero a las 21:00h. Tres días en los que los amantes del buceo podrán disfrutar con ponencias de referencias nacionales como Gador Muntaner y Karlos Simón, expertos en tiburones; Felipe Rabina, documentalista del mar; Estibaliz Parras, veterinaria de la fauna marina; Margot Bosch, bióloga marina; Mara Torrealba, apneista; y Rafa Fernández, campeón del mundo de photosub, compartiendo sus conocimientos y experiencias en el extenso mundo del submarinismo.

A esta exclusiva feria virtual se sumarán como invitados destacados Miguel Lozano, plusmarquista mundial de Apnea; DAN Europe, organización comprometida en promocionar la seguridad en el buceo y Bruno Alonso, ejecutor de la misión San Telmo en la Antártida y; Descubre el Mar con una inmersión en directo en las Rias Gallegas. Es posible consultar los horarios de la feria en su página web FERIABUCEO.COM y asistir a las charlas que más puedan interesar.

Marcas y Asociaciones de renombre como PADI, Cressi, Mares, Aqualung, SSI o Stop Finning participarán en el evento. Así como, centros de buceo para presentar sus novedades, ofertas y/o equipos entre otras cosas. Charlas y ponencias de entre 15 a 30 minutos, llenas de curiosidades, quienes tendrán quince minutos, con charlas de hasta treinta minutos.

Vídeos

Primera Feria de Buceo en Streaming de habla Hispana 2021



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.