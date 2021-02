Talleres Murillo aconseja respetar siempre la distancia de seguridad si se conduce con hielo en la calzada Comunicae

lunes, 15 de febrero de 2021, 09:06 h (CET) Conducir a bajas temperaturas puede llevar a situaciones diferentes a las que se está acostumbrado y se debe tener en cuenta muchos factores para no sufrir ningún percance Muchos de los accidentes que se producen en invierno tienen que ver con el mal tiempo, las malas condiciones meteorológicas y las pocas horas de luz. En Talleres Murillo saben que estas condiciones como son la niebla, el viento, la lluvia o el hielo pueden ser uno de los motivos principales para este tipo de incidentes.

Los factores a tener en cuenta son muchos, pero especialmente la caída de las temperaturas durante la noche y la humedad según la zona son dos de los más importantes ya que puede aparecer hielo en el asfalto en cualquier momento del día.

La distancia de frenado va a aumentar si hay riesgo de placas de hielo en la carretera. Por eso, se debe tener en cuenta este consejo. Los coches nuevos suelen tener muy buena estabilidad y agarrar bien en todos los terrenos, pero una de las claves es llevar ruedas de invierno para reducir al máximo las posibilidades de sufrir algún percance. En Talleres Murillo recomiendan realizar en invierno un cambio de neumáticos si se conduce por zonas con alta probabilidad de mal tiempo.

Consejos para conducir mejor si existe hielo en la carretera:

1-Respetar al máximo el límite de velocidad, reduciéndolo incluso en zonas donde pueda haber más hielo.

2-Los frenos utilizarlos solo cuando sean necesarios, ya que un frenazo en una placa de hielo puede hacer que se pierda el control del vehículo y, por lo tanto, sufrir un accidente.

3-Respetar la distancia de seguridad al máximo.

4-Conducir de forma suave sin movimientos bruscos para que el coche no se deslice. Y, si eso ocurre, mantener la calma para que vuelva a su cauce.

5-Evitar las conducciones nocturnas y con poca visibilidad, si es posible.

6-Llevar siempre el teléfono móvil por si pasa algo.

El hielo es un enemigo invisible en la carretera. Por eso, se tiene que tener en cuenta:

-Si la temperatura exterior es inferior a los 3 grados

-Si hay humedad

-En entradas y salidas de túneles o en zonas con poca luz solar.

En Talleres Murillo recomiendan tener el vehículo siempre listo ante las posibles inclemencias meteorológicas que puedan llegar a dificultar la conducción. Prevenir es muy importante para evitar accidentes.

