Caritas acompaña a más de 750.000 mil personas inmigrantes en situaciones muy diversas, y es innegable su conocimiento real y concreto de sus problemas, que pocas instituciones tienen en España. De ahí que sus propuestas relativas a un acceso universal al empadronamiento o a la flexibilización de las rigideces en la legislación de extranjería, la facilitación del reagrupamiento familiar o la atención integral a los menores no son fuegos de artificio sino medidas que nacen del conocimiento de las necesidades específicas. En la mayoría de los casos no se trata de personas en tránsito, sino de personas que han llegado a España para quedarse y dejar de ser emigrantes. Este es el objetivo de la integración: ser parte activa de la sociedad como sujetos de derechos y deberes.

