Para madurar, trabajar

Básicamente, la inocencia es atrevida. Menos mal que la vida nos pone a ángeles para abrirnos los ojos. Este es el caso de un señor de Moros (Zaragoza), que se despeñó en mi camino. Y no para machacarme, yo ya estaba espachurrado, sino para sacarme de mi candidez. Bien, recuerdo que era una tibia tarde de primavera. La vega vestía un ceñido delantal de flores preñado. La brisa portaba ropa interior de seda. El Manubles cosía los campos con hilos de plata. Nuestros glúteos amartillaban un poyo de frío hormigón armado. Nuestras miradas cargadas con munición de pesada, hacían imaginaria en el horizonte. El silencio nos golpeaba con su mayo de terciopelo. Entonces, como en éxtasis, con la misma sutileza con que una ninfa emerge de un lago, se elevó la voz del misterioso señor hacia el cielo, diciendo: “Mi hija no quería estudiar. Un día me la llevé a vendimiar. Al día siguiente me dijo que sí, que se lo había pensado mejor y que sentía muchas ganas de cultivarse”. Después de esta reveladora paráfrasis, el silencio volvió a noquearnos por largo tiempo. Desfallecidos por la concentrada conversación; tras despertar nuestra entumecida trastienda, nos dijimos con la mirada: “Ya vale por hoy de cháchara”. Y los dos, arrastrando nuestra pesada humanidad por las callejuelas, nos fuimos con viento fresco para nuestra casa.