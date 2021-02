Europcar Mobility Group se moviliza por el empleo de las personas con discapacidad Comunicae

viernes, 12 de febrero de 2021, 23:46 h (CET) 2020, la contratación de personas con discapacidad se desplomó un 26%, tratándose de uno de los segmentos de la población más expuestos a la exclusión social y/o pobreza que, según Oxfam Intermón, podría extenderse a más de un millón de personas debido a la crisis de la COVID-19 La compañía de movilidad Europcar Mobility Group se ha sumado al proyecto #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco, con el objetivo de apoyar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en una coyuntura tan compleja como la que se está atravesando.

Durante el año 2020, la contratación de personas con discapacidad se desplomó un 26%, tratándose de uno de los segmentos de la población más expuestos a la exclusión social y/o pobreza que, según Oxfam Intermón, podría extenderse a más de un millón de personas debido a la crisis de la COVID-19.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “son tiempos más difíciles que nunca para el empleo de las personas con discapacidad: a los prejuicios y estereotipos que ya tenían que afrontar antes de la pandemia, hoy se suman las dificultades económicas, que han desatado una feroz competencia en sectores clave para la economía española. En este escenario, el compromiso de empresas como Europcar Mobility Group es clave para mitigar el impacto de la crisis sobre las personas con discapacidad e impulsar su empleo como única garantía para normalizar su vida”.

Por su parte, Tobias Zisik, director general de Europcar Mobility Group España destaca: “el mundo actual, en plena crisis, presenta grandes retos sociales a los que una compañía como Europcar Mobility Group no puede ser ajena. Este acuerdo, enmarcado dentro de nuestra estrategia de RSC Commit Together!, es un paso más para reforzar el papel que las personas con distintas perspectivas, habilidades, conocimientos y experiencias tienen que aportar al mundo laboral”.

Entre otras acciones, Europcar Mobility Group ha apoyado, recientemente, la Semana de la Discapacidad de la Fundación Adecco, que celebró más de 65 talleres en toda España para favorecer el empleo de las personas con discapacidad.

Sobre Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group es un actor importante en los mercados de la movilidad y cotiza en Euronext Paris. La misión de Europcar Mobility Group es ser la "empresa de servicios de movilidad" preferida ofreciendo alternativas atractivas a la propiedad de vehículos, con una amplia gama de servicios y soluciones relacionados con la movilidad: alquiler de coches y vehículos comerciales ligeros, servicios de chófer, coches compartidos vehículo de alquiler privado (PHV - alquiler a choferes “tipo Uber”). La satisfacción de los clientes está en el corazón de la misión del Grupo y de todos sus empleados y este compromiso impulsa el desarrollo continuo de nuevos servicios.

Europcar Mobility Group opera a través de una cartera diversificada de marcas que satisfacen las necesidades y casos de uso específicos de cada cliente, ya sea durante 1 hora, 1 día, 1 semana o más; sus 4 marcas principales son: Europcar® - el líder europeo en alquiler de vehículos y vehículos comerciales ligeros, Goldcar® - el líder en alquiler de autos de bajo coste en Europa, InterRent® - alquiler de autos de 'nivel medio' y Ubeeqo® - uno de los líderes europeos del coche compartido de ida y vuelta (BtoB, BtoC).

Europcar Mobility Group ofrece sus soluciones de movilidad en todo el mundo a través de una extensa red en más de 140 países (incluidas las filiales de propiedad total, 18 en Europa, 1 en EE. UU., 2 en Australia y Nueva Zelanda, completadas por franquicias y socios).

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Europcar Mobility Group se moviliza por el empleo de las personas con discapacidad Expertos en terapia animal afirman que se puede querer a un perro más que a una persona Chocolate con rosas, la combinación más romántica para regalar por San Valentín EVVO ficha al ex-director de marketing y desarrollo de negocio de medios de comunicación del grupo HENNEO Una cuarta parte de los españoles no habla abiertamente sobre finanzas con su pareja, según Intrum