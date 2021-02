Reformar la vivienda: ¿Qué se debe realizar primero? por PORTAL REFORMAS Comunicae

viernes, 12 de febrero de 2021, 15:13 h (CET) Una reforma de vivienda es un proyecto importante para el propietario. Muy a menudo este proyecto surge de las necesidades de los ocupantes o miembros de la familia que desean mejorar su confort Enumerar las necesidades de los ocupantes o miembros de la familia es la primera prioridad cuando se inicie el proyecto de la reforma de su vivienda. En Portal Reformas se ha enumerado grandes necesidades que se puede ordenar según sea su situación particular.

Los proyectos de reformas integrales para el hogar, tanto a pequeña como a gran escala, son beneficiosos en muchos sentidos. Tanto si se reforma una o dos habitaciones como si realiza una reforma completa en toda la casa, ésta se sentirá diferente, fresca y como nueva.

Si se amplía el espacio de la vivienda, se añadirán metros cuadrados y se acentuará la belleza de su estructura actual. Más espacio para vivir es un beneficio adicional, tal vez dando a los miembros de la familia más privacidad.

El éxito de la reforma ahorra dinero

Desde la década de 1960, el precio de la energía ha aumentado considerablemente. Muchas casas construidas entre 1960 y 1985 presentan importantes defectos de rendimiento energético. Las pérdidas de calor son importantes debido a un aislamiento inexistente o demasiado antiguo.

Los propietarios de este tipo de viviendas se ven obligados a hacer frente a facturas energéticas de gas y electricidad, que suelen ser elevadas.

Con la realización de una reforma integral, es posible conseguir un ahorro que compense más o menos rápidamente la inversión inicial.

Actualmente, existen subvenciones para ayudar a los propietarios de viviendas. Por lo tanto, es el momento de aprovecharlas. Los expertos en reformas integrales están dispuestos a ayudar y asesorar para realizar cualquier proyecto de reforma.

Renovar la vivienda aumenta el confort

Las viviendas construidas hace décadas ya no ofrecen la misma comodidad de vida que las viviendas modernas. Este tipo de vivienda presenta deficiencias en cuanto a aislamiento, ventilación y sistemas de calefacción que hacen la vida menos confortable que en las viviendas modernas.

En particular, es posible tener una sensación de frío bajo el tejado, cerca del suelo, las ventanas, los enchufes, los zócalos, bajo las puertas de entrada, en las escaleras, etc.

Del mismo modo, la humedad no se drena fácilmente en los baños pequeños y cocinas debido a la falta de ventilación adecuada.

Las reformas integrales de las estructuras del hogar, como los suelos, el baño, cocinas estrechas o los dormitorios, proporciona una mayor comodidad al hogar. La comodidad de empezar de nuevo en casa y de partir de cero es uno de los muchos beneficios al reformar.

Aumentar el valor de su propiedad con la reforma

El mantenimiento del hogar permite ofrecer a los futuros compradores una propiedad en buenas condiciones. Sin embargo, puede ser conveniente invertir en reformas integrales para aumentar el valor de la propiedad.

Por un lado, los propietarios se pueden beneficiar durante unos años de una reducción en las facturas y de un mayor confort, por otro lado, se facilitará la reventa, ya que la vivienda cumplirá mejor los requisitos de los posibles compradores.

Las mejoras en la distribución, el tamaño o los materiales de construcción pueden marcar la diferencia en lo que respecta al valor de reventa, por lo que la decisión de reformar será rentable tanto para la familia, mientras siga viviendo en ella, como a largo plazo cuando llegue el momento de venderla.

Tener una vivienda sana, ganar en seguridad y menos mantenimiento

La salud y la seguridad se suelen juzgar mal cuando se habla de los beneficios de los proyectos de reformas integrales. Sin embargo, la instalación de una ventilación adecuada, incluida la ventilación mecánica controlada, permite una mejor circulación del aire, aporta aire sano del exterior y elimina el aire viciado de la vivienda.

Además de los beneficios para la salud de los ocupantes, limita el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono debido a posibles fallos de los sistemas de calefacción.

Al mejorar ciertas características de la casa, habrá menos mantenimiento que realizar en el futuro. Esperar más tiempo para reparar o sustituir estos elementos puede resultar caro a largo plazo, por lo que una remodelación puede suponer un alivio financiero para los propietarios.

Modernizar el hogar

Es importante tener en cuenta que las reformas integrales son una oportunidad para embellecer la vivienda: reordenar los espacios, nuevas pinturas, nueva decoración, etc.

Una reforma de la vivienda ofrece la oportunidad de personalizar la casa de la manera exacta para que cumpla las necesidades que se desean. Los estilos y las modas cambian a lo largo del tiempo, por lo que una casa puede parecer anticuada después de un tiempo.

Reforma de viviendas: los diferentes tipos de reformas a realizar

Hay varios puntos principales en los que hay que pensar a la hora de reformar una casa:

- Reformas de suelos

- Aislamiento y tabiquería

- Electricidad, pintores y fontanería

- Carpintería de aluminio

- Sustitución de ventanas y marcos

- Colocación de revestimientos de suelo

- Ampliación de espacios.

- Instalación de sanitarios y cocinas…

Los profesionales en reformas integrales están para acompañar y asesorar a los propietarios con el fin de optimizar su inversión y evitar sorpresas desagradables.

Hacer un balance de la situación existente y definir la reforma que se debe emprender de forma prioritaria.

Como se ha mencionado anteriormente, es importante definir las necesidades de los ocupantes. Esto permitirá definir mejor los objetivos que se fijarán para el proyecto de reforma.

Muy a menudo la realización de una parte del proyecto puede tener consecuencias positivas en otros aspectos, como por ejemplo un mejor aislamiento térmico permitirá reducir las facturas y al mismo tiempo mejorar el confort.

Se aconseja como primer paso, realizar un inventario preciso de la vivienda para identificar cuáles son los elementos que hay que mejorar de forma prioritaria.

El siguiente paso será pedir presupuestos a empresas de reformas cualificadas. Una vez obtenidos dichos presupuestos, se puede decidir el presupuesto que más se ajuste a las necesidades y en el que el propietario pueda invertir.

La misión de PORTAL REFORMAS es precisamente brindar toda la información necesaria para todos aquellos propietarios que deseen realizar proyectos de reformas, tanto para las viviendas como para los negocios o empresas, este servicio de asesoramiento es totalmente gratuito.

