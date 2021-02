La escuela de formación estética SB abre sus puertas de la mano de la empresa granadina Ges Spa Comunicae

viernes, 12 de febrero de 2021, 15:09 h (CET) La empresa granadina Ges Spa, que cuenta con 20 años de experiencia en la gestión de spas, balnearios, baños árabes, etc, ha puesto en marcha una escuela de formación donde se impartirán diferentes disciplinas, como estética avanzada, balneoterapia, quiromasaje, osteopatía y estética en general. Los cursos se realizarán tanto de forma presencial como online, e incluyen prácticas laborales y la incorporación a una bolsa de trabajo propia del grupo Ges Spa A pesar de la situación tan crítica que se está viviendo, el sector de la estética es un sector que está en continuo crecimiento, siendo una profesión cada vez más demandada y con mayores salidas laborales.

Esto ha supuesto una oportunidad para el grupo Ges Spa, que aprovechando sus más de 20 años de experiencia en spas y estética, a través de marcas como Spa y Belleza o Beer Spa, lanza la escuela de formación SB, con el objetivo de satisfacer las necesidades de esas personas jóvenes que quieren hacerse un hueco en el mundo de la salud, la balneoterapia y el estilismo.

Se trabajaran diferentes disciplinas, como osteopatía, quiromasaje, balneoterapia y estética en general. Todas las disciplinas serán impartidas por profesionales con experiencia y se entregará en cada una de ellas su diploma de capacitación correspondiente.

Una de las últimas técnicas incorporadas a la formación es la aparatología, que está cada vez más integrada en el mundo de la estética y ha supuesto una revolución en el mundo de la belleza. Tanto es así, que su creciente demanda está llevando a los centros de estética a invertir en este tipo de aparatos y máquinas, así como en el aprendizaje de las nuevas técnicas que son tendencia en la actualidad y lo seguirán siendo en el futuro.

La escuela de formación SB abre sus puertas en Granada, estando presente además en Alicante, Cádiz y Ronda, para ofrecer todo tipo de cursos de estética, que incluyen tratamientos tales como HIFU, dermapén, radiofrecuencia, cavitación o vacumterapia, así como cursos de quiromasaje, depilación, maquillaje o terapias alternativas como la maderoterapia o la mesoterapia.

Dichos cursos incluyen material teórico y todo el kit de trabajo necesario para llevar a cabo cada tratamiento. Además, los alumnos tienen la posibilidad de realizar prácticas laborales para completar su formación, y una vez finalizada ésta, entran en una bolsa de trabajo del grupo Ges Spa, donde tendrán la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido trabajando para marcas como Spa y Belleza, Beer Spa Internacional o Ges Esthetic.

Otra de las ventajas que ofrece la escuela es la posibilidad de financiar los cursos y pagarlos en varios plazos, para que el coste de éstos no suponga una barrera o un problema de cara a la futura formación de los alumnos.

Los cursos tendrán lugar dentro de la escuela de formación, situada en la planta baja del centro comercial Neptuno (C/ Arabial, 45). Además, dichos cursos también se podrán realizar de forma online, con el objetivo de facilitar la participación ante la difícil situación actual.

www.escueladeformacionsyb.com

