La Ministra de Industria visita a Schneider Electric para conocer su apuesta por la digitalización

viernes, 12 de febrero de 2021, 14:29 h (CET) La Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto Illera acompañada del Alcade de San Sebastián de los Reyes, han visitado esta mañana las oficinas de Schneider Electric en San Sebastián de los Reyes (Madrid) La Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto Illera, acompañada del Alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, han visitado esta mañana las nuevas oficinas en San Sebastián de los Reyes (Madrid) de Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía.

Durante la reunión de trabajo, la compañía ha presentado a la ministra sus iniciativas para acelerar la digitalización y la transición energética, especialmente para la industria y la pequeña y mediana empresa española, como fórmula necesaria para ganar competitividad y resiliencia.

Tras un breve recorrido por las instalaciones de la compañía, en los que han podido visitar algunos de los laboratorios para soluciones de media tensión y el centro de control de plantas fotovoltaicas, así como los distintos espacios de trabajo y colaboración, los asistentes han participado en una reunión de trabajo en la que Schneider Electric ha presentado a la Ministra algunas de las iniciativas en las que está trabajando a favor de un crecimiento sostenible de la economía, como el Madrid Hub Digital, la candidatura de Madrid para acoger el próximo Hub Digital de Europa, además de numerosas iniciativas para la aceleración de la digitalización y sostenibilidad de la pequeña y mediana industria española.

La visita ha contado también con la presencia de Narciso Romero Morro, Alcalde de San Sebastián de los Reyes; Miguel Ángel Martín Perdiguero, Vicealcalde; Tatiana Jiménez Liébana, Segunda teniente de Alcaldía; Pablo Ruiz-Escribano, vicepresidente de Secure Power y Field Services de Schneider Electric; Xavier Armengol, vicepresidente de Industrial Automation, de Schneider Electric; y Meritxell Arús, directora de marketing y comunicación de Schneider Electric.

“Desde el Gobierno sabemos que la tecnología es clave para la recuperación y el futuro del país. Por eso, apostamos por integrar las dos palancas – digitalización y sostenibilidad – en nuestros objetivos ambiciosos a largo plazo. Eventos como la COP25 o incluso los cambios disruptivos a consecuencia de la pandemia suponen una gran oportunidad para la empresa española para avanzar en el proyecto país y afianzar nuestro liderazgo tanto en Europa como a nivel mundial”, apuntó la ministra. “Es una gran satisfacción contar con empresas como Schneider Electric dentro del ecosistema público-privado que trabaja conjuntamente en el plan de recuperación para reivindicar a ciudades como Madrid o Sebastián de los Reyes como nuevos hubs tecnológicos, proyectando una imagen de progreso y de una España más digital y más verde.”

“España se encuentra ante una oportunidad real de convertirse en un nodo importante del cloud en Europa y Madrid es la protagonista en este sentido, gracias a su situación geográfica, su conectividad global y su capacidad para atraer talento. Se trata de una oportunidad única para acelerar el desarrollo de la economía. Pero, para aprovechar esta oportunidad, es necesario actuar, de forma coordinada con todos los actores implicados”, aseguró Pablo Ruiz-Escribano.

“Durante estos meses la necesidad de que el sector industrial avanzase hacia la Transformación Digital no ha hecho más que acelerarse, poniendo en relieve la necesidad de ser más eficientes y flexibles e incorporar las tecnologías que les han de permitir ganar en resiliencia y competitividad. Todo, sin olvidar la necesidad de llevar progreso y sostenibilidad van de la mano . Además, es necesario analizar las vías de colaboración existentes para que la pequeña y mediana industria española pueda acelerar su Transformación Digital, ayudándoles a integrar las disrupciones tecnológicas que estamos viendo y que les han de permitir ser más competitivas con soluciones abiertas, escalables y no invasivas”, afirmó por su parte Xavier Armengol.

Las nuevas oficinas de Schneider Electric, ubicadas en el número 4 de la Avenida de Tenerife de San Sebastián de los Reyes (Madrid), han experimentado un proyecto de reforma integral reciente, integrando un amplio conjunto de soluciones tecnológicas punteras en transformación digital y eficiencia energética. Todo ello redunda tanto en el confort de los usuarios de las instalaciones, como en la sostenibilidad y la optimización de los costes operacionales del edificio. Gracias a esta reforma, el edificio cuenta con la certificación LEED GOLD (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), que se otorga a aquellos edificios sostenibles que cubren aspectos relacionados con la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, etc.

