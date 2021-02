El futuro del sector de la edificación a análisis, en el nuevo libro de Schneider Electric y Prysmian Group Comunicae

viernes, 12 de febrero de 2021, 14:13 h (CET) Schneider Electric y Prysmian Group han presentado su libro ‘Edificios en el nuevo paradigma energético. Evolución y perspectivas’. Durante la presentación, Joan Panella, South Europe Strategic Marketing Manager de Prysmian Group, y Jesús Requena, Iberian Zone Marketing & Business Development Director Home & Distribution de Schneider Electric, han analizado la edificación 4.0, los Smart Buildings, los edificios nZEB y la industrialización Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y Prysmian Group, Lider mundial en la fabricación y comercialización de cables de energía, telecomunicación y sus accesorios, han presentado su libro blanco conjunto ‘Edificios en el nuevo paradigma energético. Evolución y perspectivas’. El libro nace con el objetivo de informar y aportar ideas que ayuden al sector de la edificación a afrontar los nuevos retos que se le presentan, analizando y adoptando medidas basadas en los costes de las renovables y en la oportunidad que ofrece la digitalización en la gestión de la energía.

El libro, que ha sido presentado hoy 11 de febrero, nace de la colaboración entre Schneider Electric y Prysmian Group, surgida hace dos años de la vocación compartida por ambas empresas de llegar al mercado global y contribuir a la evolución de la mejora profesional, los conocimientos y las soluciones.

A lo largo de la presentación, moderada por Xavier Casinos, periodista y escritor, y corrector editorial del libro, Joan Panella, South Europe Strategic Marketing Managerde Prysmian Group, y Jesús Requena, Iberian Zone Marketing & Business Development Director Home & Distribution de Schneider Electric, explicaron a los asistentes los principales temas tratados en el libro: Edificación 4.0, Smart Buildings, edificios nZEB, industrialización de la construcción y normativas y ayudas de la Unión Europea.

La edificación enfrenta un gran cambio de paradigma

Actualmente, los edificios consumen más del 40% de la electricidad mundial, un tercio de la energía y producen el 36% de las emisiones de CO2 globales. Tendencias como la digitalización, la electrificación o la introducción de las energías renovables, entre otras, son las que permitirán al sector reducir costes y minimizar el impacto de los edificios sobre el medioambiente.

“A lo largo de esta década asistiremos a la gran transformación del edificio,” afirma Joan Panella, South Europe Strategic Marketing Managerde Prysmian Group. “Una transformación marcada por nuevos elementos constructivos que, junto con instalaciones y sistemas inteligentes, reducirán al mínimo la demanda energética, que será cubierta en su totalidad por electricidad producida en el propio edificio”. “También veremos como la confluencia de las comunicaciones IT con la electricidad conlleva una nueva vertebración de las instalaciones con miles de dispositivos conectados, sensores y cableado de nueva generación,”

Edificación 4.0 e industrialización de la construcción

Para edificar de forma más rápida y eficiente, los constructores recurrirán a la innovación y a la industrialización de todos los procesos constructivos. Esta última implica la construcción en fábrica de algunas partes del edificio, lo que permite optimizar totos los procesos, ahorrar tiempo y costes y mejorar la seguridad de los trabajadores. Al mismo tiempo, la industrialización de la construcción hace que todo el proceso sea más sostenible, “ya que permite optimizar el uso de materiales y energía y concentrar todos los procesos en un único punto. Sin olvidar que utilizar materiales reutilizables y reciclables también reduce el impacto ambiental y que, al estar en un entorno cerrado, permite controlar las emisiones” comenta Jesús Requena, Iberian Zone Marketing & Business Development Director Home & Distribution de Schneider Electric.

Para la edificación 4.0 también resulta fundamental el Building Information Modelling (BIM), herramienta que integra métodos y aplicaciones de la Industria 4.0 en todo el ciclo de vida del edificio. Así como la entrada del Big Data a través de la sensórica, elevando la categoría del edificio a inteligente.

La década del edificio inteligente

Se prevé que, en 2022, los dispositivos conectados en los edificios inteligentes alcancen los 483 millones de unidades. Estos dispositivos no solo maximizan el confort de los ocupantes, sino que ayudan a optimizar el consumo y, por ende, los costes, permitiendo alcanzar ahorros de costes energéticos que pueden llegar a superar el 30%.

El edificio inteligente, además, es un catalizador de más sostenibilidad. “Dotar de inteligencia a un edificio significa conectar toda la sensórica para que, en cada momento, se consuma únicamente lo necesario y, así, acabar reduciendo a la mínima expresión ese 40% de emisiones de CO2 del que os hablábamos antes. La clave en este sentido es realizar una gestión integrada del edificio desde la fase de diseño del activo hasta la explotación y mantenimiento gracias a la digitalización”, señala Jesús Requena, Iberian Zone Marketing & Business Development Director Home & Distribution de Schneider Electric.

Nuevos edificios nZEB

“Los edificios de consumo de energía casi nulo nZEB (nearly Zero Energy Building) son edificaciones que cumplen con un nivel mayor de eficiencia energética y confort, y que poseen un con­sumo de energía muy bajo que está cubierto por fuentes renovables producidas en el propio edificio o en su entorno más próximo” apunta Joan Panella, South Europe Strategic Marketing Managerde Prysmian Group.

En España, el recientemente renovado Código Técnico de la Edificación (CTE) es el puente de entrada a la normativa europea de este tipo de edificios. El CTE, de aplicación obligatoria para todas las licencias de obras solicitadas desde el 24 de septiembre de 2020, en lo que respecta a la eficiencia energética, indica que una vivienda de clase A es un 90% más eficiente energéticamente que una con clasificación G, equivalente a un consumo de 56 kW/h m2 en las de clase A frente a los 516 kW/h m2 en las de clase G.

Normativa y ayudas de la UE – PREE y MOVES III

Conscientes del importante papel de la construcción para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, Europa está poniendo en marcha múltiples medidas que le interpelan directamente. En España, destacan los planes PREE y MOVES III, centrados en mejorar la eficiencia y la sostenibilidad tanto del sector de los edificios como del transporte.

“Es importante señalar que las medidas que se proponen en el libro blanco que presentamos hoy son susceptibles de recibir este tipo de ayudas, por su impacto en la eficiencia energética y la sostenibilidad de los edificios”, comenta Jesús Requena, Iberian Zone Marketing & Business Development Director Home & Distribution de Schneider Electric. “Es fundamental que el sector aproveche la gran oportunidad que le ofrecen.”

Para concluir, los ponentes quisieron destacar también el gran cambio que todas estas nuevas tendencias está provocando en los roles profesionales del sector de la edificación. Unas tendencias cuya implantación requiere de nuevas especialidades y competencias y cuya inclusión como nuevas ocupaciones en los planes de formación profesional impulsará los nuevos empleos. “Especialistas en BIM, robótica integradores, especialistas en IoT y ciberseguridad, etc. serán algunos de los perfiles más demandados en los próximos años” dice Joan Panella, South Europe Strategic Marketing Managerde Prysmian Group.

