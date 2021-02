Schneider Electric en el Bloomberg Gender-Equality Index por cuarto año consecutivo Comunicae

viernes, 12 de febrero de 2021, 13:17 h (CET) El índice incluye 380 empresas que han demostrado públicamente su compromiso con la equidad y el desarrollo de las mujeres en el lugar de trabajo. Los buenos resultados de Schneider Electric son un ejemplo de su compromiso con la igualdad de género y la garantía de igualdad de oportunidades para sus empleados Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido incluida en el Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2021 por cuarto año consecutivo.

El Bloomberg GEI proporciona a los directivos e inversores información sobre las acciones de igualdad de género de las mayores empresas del mundo. Este barómetro proporciona transparencia a las prácticas y políticas relacionadas con el género en las empresas que cotizan en bolsa, aumentando la cantidad de datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) disponibles para los inversores.

"Estamos orgullosos de aparecer por cuarto año consecutivo gracias a nuestros esfuerzos para lograr la igualdad de género", comenta el Presidente y CEO de Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire. "En Schneider Electric, nos enorgullecemos de fomentar una cultura inclusiva en la que las mujeres están empoderadas, capacitadas y visibles en la organización. Aunque ya hemos avanzado en la representación femenina en el consejo de administración y en nuestro Comité Ejecutivo, nuestro objetivo es que, para 2025, las mujeres representen el 50% de todas las nuevas contrataciones, el 40% de los directivos de primera línea y el 30% de los altos cargos. El equilibrio de género es parte integral de nuestra forma de hacer negocios, y lo estamos convirtiendo en una prioridad empresarial".

En el camino hacia la igualdad de oportunidades

El Bloomberg Gender-Equality Indexincluye 59 métricas en cinco áreas. A las empresas se les asigna una puntuación basada tanto en la comunicación como en la excelencia de los datos. "Las empresas incluidas en el GEI 2021 están ampliando el universo de datos ESG para incluir los datos relacionados con el género que los inversores requieren hoy en día", dijo Peter T. Grauer, Presidente de Bloomberg. "Su compromiso con la comunicación de los datos está haciendo que la inclusión suponga un argumento comercial y que impulse la transparencia en los mercados".

Schneider Electric ha obtenido una puntuación superior a la media general del GEI, siendo sus mejores la comunicación, igualdad de remuneración, paridad salarial entre hombres y mujeres, y cultura inclusiva. Este rendimiento refleja las iniciativas de la empresa para impulsar un cambio positivo y ofrecer igualdad de oportunidades para todos, en todas partes, a través de:

El liderazgo en la construcción de una cultura inclusiva en el lugar de trabajo y la defensa de la igualdad de género como ganadora del programa UN Women HeForShe IMPACT 10x10x10 Champion.

Empoderamiento femenino a través de sus políticas y prácticas globales. A finales de 2019, la Global Family Leave Policy se ha implementado en todos los países, cubriendo al 99% de sus empleados; y el Global Pay Equity Framework también se ha aplicado en todos los países, alcanzando al 99% del total de la plantilla. Con su Flexibility at Work Policy , recientemente actualizada, la filosofía de Schneider Electric sobre Nuevas Formas de Trabajo para individuos y equipos en la "próxima normalidad" contribuye a una cultura más ágil, inclusiva, empoderadora y de confianza.

Invertir en la formación profesional de las mujeres a través del programa company’s Access to Energy Training & Entrepreneurship program.

Schneider Electric también se ha convertido en miembro de la Gender and Diversity KPI Alliance (GDKA), un grupo de defensores de la diversidad, la equidad y la inclusión; empresas, académicos y organizaciones comerciales que apoyan la adopción y el uso de un conjunto de indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el género y otros tipos de diversidad en sus organizaciones. La GDKA cree que centrarse en la diversidad de los talentos de una empresa es vital para crear un lugar de trabajo justo y equitativo.

Otros reconocimientos relacionados con la Diversidad e Inclusión de Schneider Electric

Además de ser incluida en el GEI, Schneider Electric ha recibido otros prestigiosos reconocimientos durante 2020. La semana pasada fue clasificada como la empresa más sostenible del mundo, en un prestigioso ranking elaborado anualmente por Corporate Knights. Otros logros recientes incluyen el 2021 Bloomberg Gender-Equality Index, el Financial Times Diversity Leaders 2021 report1, Top 50 de Universum World’s Most Attractive Employers.

