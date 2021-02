ADEFARMA y B+SAFE se unen para blindar las farmacias madrileñas frente al COVID Comunicae

viernes, 12 de febrero de 2021, 12:48 h (CET) Entre las soluciones tecnológicas de B+SAFE se encuentran la medición de temperatura, el acceso sin contacto por reconocimiento facial con mascarilla, las cámaras termográficas, el control de aforo, la cardioprotección, la purificación del aire, el fichaje por biométrico sin contacto, etc. ADEFARMA, Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid ha firmado un convenio de colaboración con B+SAFE (Grupo ALMAS INDUSTRIES) con el objetivo de aportar gestión de la salud para los empresarios del sector farmacéutico y proteger a las farmacias, trabajadores y clientes, creando espacios que incorporen un blindaje frente a la COVID 19.

En concreto, buscan dotar a las farmacias madrileñas de sofisticadas soluciones tecnológicas como accesos por reconocimiento facial con mascarilla, cámaras termográficas, purificación de aire, etc para aumentar aumentar la seguridad de las instalaciones y garantizar la salud de clientes y trabajadores. Así mismo, se incorporarán otras soluciones como las de cardioprotección, videovigilancia y otras soluciones en materia de seguridad y prevención.

El proyecto se ha puesto en marcha ya, y como medida inicial se comenzará a realizar test de antígenos en sus instalaciones, además de iniciar las primeras valoraciones para definir las mejores soluciones a incorporar según las características de cada farmacia.

El convenio ha sido firmado en la sede de la ADEFARMA por el Presidente de la asociación, D. Cristóbal López de la Manzanara y en nombre de Nuño Azcona, Director General de B+SAFE, el Responsable Nacional Alianzas Estratégicas de B+SAFE, D. David Álvarez.

Ambas partes mostraron su satisfacción por un acuerdo que va a facilitar a las farmacias, la incorporación de soluciones tecnológicas para dar seguridad a los clientes y continuar con el desarrollo de la actividad en convivencia con la pandemia. La implantación de estos sistemas tecnológicos, ayudan a fomentar políticas de responsabilidad corporativa y bienestar de los trabajadores, actualizando y modernizando sus instalaciones y optimizando la actividad laboral y atención segura.

Acerca de ADEFARMA

Adefarma es una Asociación fundada en 1978 de incorporación voluntaria y exclusiva de titulares propietarios de Oficina de Farmacia de Madrid con el objetivo principal de la defensa, promoción y mejora de los intereses profesionales y económicos del colectivo.

Acerca de B+SAFE

B+SAFE es la empresa española del GRUPO ALMAS INDUSTRIES multinacional líder en tecnologías de la salud y seguridad para las empresas. B+SAFE es especialista en la aplicación de tecnologías innovadoras en la seguridad corporativa a nivel de accesos, bienes y personas.

