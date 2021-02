Expertas como Estefanía Nieto aseguran que, si se aplica un suero con la piel mojada, es más efectivo Comunicae

viernes, 12 de febrero de 2021, 10:33 h (CET) Tras lavar el rostro, los poros están más abiertos y, con la humedad de la piel, se mejora la permeabilidad de los sueros de base acuosa Lavarse la cara, secarse con la toalla y, después, aplicarse el suero (o tónico). Un gesto más que habitual y lo que todos, de forma natural, quizás harían. Ahora bien, ¿Y si hubiera otra opción?



Las que más saben de pieles, auténticas expertas de grandes firmas cosméticas, afirman que alterar un poco una de esas fases del proceso puede aportar numerosos beneficios, sobre todo a la hora de aplicarse determinados sueros de base acuosa, como los de ácido hialurónico, por ejemplo. "Consiste en no secar el rostro después de limpiarlo y, con la piel húmeda, aplicar el suero sellando sobre la piel", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



Esta afirmación, cuanto menos original, responde a que: "Cuando la piel se acaba de limpiar, su humedad aumenta la permeabilidad del tejido y es afín con la base de los sueros acuosos", comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD. El sentido está en que el agua atrae el agua, haciendo que esa humedad sirva de imán a un suero de este tipo.



En palabras de Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza: "Además, cuando limpiamos el rostro, eliminamos el exceso de grasa de la piel. En el lapso de tiempo desde que esto ocurre hasta que ese sebo se vuelve a equilibrar, la barrera oleosa está menos fuerte, permitiendo la mejor penetración de los sueros acuosos".

¿Qué sueros son de base acuosa?

El humectante por excelencia y lo que más necesita la piel cuando de hidratación -que no de nutrición- se trata. Hyr8 B5 (Medik8) es un suero ligero y cristalino que se absorbe inmediatamente, llenando la piel de hidratación. Es perfecto para cualquier piel al aportar humedad, algo necesario para todo el mundo. Libre de aceites, no obstruye los poros o irrita. En su fórmula destaca el ácido hialurónico de múltiple peso molecular. Con una capacidad única para atraer y retener hasta más de mil veces su propio peso en agua, atrae la humedad de la atmósfera y se la aporta a la piel, dejándola repulpada y flexible. 60€ en Medik8.es

Por otro lado, hay auténtica revolución, puesto que este producto es el perfecto ejemplo de un dos en uno. Con un formato híbrido entre tónico y suero, Rebalancing Elixir de Perricone MD, está formulado con cannabidiol (CBD) puro al 99% y aislado. Comprendido como elixir, su textura acuosa es suave y calmante, pensada para hidratar visiblemente, suavizar y unificar el tono de la piel. Como su nombre indica, reequilibra la piel a su nivel óptimo de pH, añadiendo ingredientes que contribuyen a ello más allá del mencionado CBD, como el extracto de chirimoya o un poderoso complejo de setas.99€ en Perriconemd.es

El tercero es un suero diferente con ingredientes a los que no se está del todo acostumbrado. De nuevo a base de agua, Snow Lotus Lifting Serum (Boutijour), es un suero reafirmante, iluminador y aclarador de la piel. Trabaja con principios vegetales y novedosos, como el loto de nieve para hidratar, iluminar y reafirmar; la flor de camelia -rica en Vitamina C-; o la niacinamida. En conjunto, además, ofrece una capacidad antioxidante única. Con una textura ligeramente viscosada, se absorbe inmediatamente. 90€ en Purenichelab.com

Por último, ¿Diamantes reales en un suero? Podría hablarse del nivel de lujo cosmético por excelencia. Blue Diamond Concentrate, de Omorovicza, reafirma la piel al instante al tiempo que la restaura, dejándola con vitalidad y luminosidad. Con innovadores ingredientes a base de agua y de una absorción inmediata, sus activos proporcionan elevación, mejoran la elasticidad y reducen la profundidad de las arrugas. Los péptidos de diamante real ayudan a prolongar la vida de las células de la piel y protegen su ADN. 351€ en Pasionporlacosmética.com

