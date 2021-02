etensis presenta su nuevo modulo de software para la gestión de ingresos de las administraciones locales Comunicae

viernes, 12 de febrero de 2021, 10:13 h (CET) Las administraciones locales de toda España podrán disponer del nuevo módulo etensis gtb> LTL, un completo software para la gestión de los ingresos de las administraciones locales etensis es una empresa especializada en soluciones de gestión de ingresos para administraciones locales, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo modulo LTL, extendiendo así la gama de opciones de su sistema de gestión tributario etensis gtb> y ofreciendo así a todos sus clientes una opción adecuada a sus casuísticas y necesidades para la gestión de sus ingresos tributarios.

Con este nuevo módulo del sistema de gestión tributario se pretende agilizar y facilitar los trámites de los contribuyentes con la administración, facilitando nuevos sistemas de atención y canales de pago, un sistema accesible ahora para las administraciones más pequeñas.

La solución tecnológica de gestión de ingresos etensis gtb> LTL es una solución perfecta para aquellas administraciones locales pequeñas que tienen delegado los principales impuestos. Un software completo, potente y escalable a medida cada necesidad.

La implantación de el proyecto consiste en organizar y controlar todo tipo de ingreso hacia la administración local (ayuda en el hogar, escuelas, altas, impuestos, tasas, precios públicos, entradas, alquileres, etc.), proporciona una base de gestión de datos centralizada, canaliza la publicaciones en el (BOE - TEU) y la salida de los recibos pendientes de cobro hacia otras administraciones (Diputaciones/Comunidades Autónomas/Empresas etc). Consultar toda la información disponible para poder atender cualquier necesidad además de disponer de una herramienta que permita la contabilización de los ingresos de una forma cómoda y eficaz.

El objetivo principal de etensis es poner a disposición de sus clientes el máximo aprovechamiento de las todas las funcionalidades de etensis gtb> a cualquier tipo de administración, permitir responder a las crecientes necesidades de sus clientes y mejorar la calidad de los servicios que éstos prestan a los ciudadanos.

