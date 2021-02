El control del estrés y la ansiedad es fundamental para la salud sexual, según AORA Health Comunicae

viernes, 12 de febrero de 2021, 10:21 h (CET) En el Día Europeo de la Salud Sexual, que se celebra el día 14 de febrero, AORA Health explica cómo combatir el estrés y la ansiedad mediante la combinación de moléculas bioactivas de componentes naturales El 14 de octubre, además de la popular celebración del Día de San Valentín, conocido como el Día de los Enamorados, tiene lugar la conmemoración del Día Europeo de la Salud Sexual, de la mano de la Alianza Europea para la Salud Sexual y la Organización Mundial de la Salud.

Según la OMS, “La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia”.

La Organización Mundial de la Salud señala, asimismo, que la sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos y espirituales. La combinación de estos factores confiere a la sexualidad un carácter único y específico para cada persona, pero existen otros, a nivel general, que pueden afectar positiva o negativamente a la actividad sexual, como el mantenimiento de unos buenos hábitos: hacer ejercicio, no consumir tabaco y alcohol, dieta sana, etc.

Según los expertos, el estrés y la ansiedad son factores muy negativos para una vida sexual sana y satisfactoria. Producen efectos físicos como cansancio, dolor de cabeza, tensión muscular y afectan negativamente a los niveles de ciertas hormonas en la sangre, como la testosterona. Su impacto psicológico incide directamente en el deseo sexual y, además, el exceso de estrés puede llegar a producir disfunciones como la falta de erección o la sequedad vaginal. Por lo tanto, el control del estrés y la ansiedad es fundamental para prevenir problemas en las relaciones sexuales.

Una parte de las investigaciones de AORA Health, laboratorio farmacéutico español especializado en la creación de nutracéuticos de alto valor, se dirigen a combatir el estrés oxidativo que produce daño celular y combatir el estrés físico y mental, sin disminuir las capacidades y el rendimiento físico e intelectual.

La compañía ha demostrado la eficacia de la combinación de moléculas bioactivas de diversos componentes como el Superóxido Dismutasa (SOD), Resveratrol biodisponible y AMLA para generar un efecto antioxidante primario y secundario; azafrán, Rodiola y Witania para estimular el sistema endocrino e inmunológico y para inhibir la recaptación de serotonina, produciendo un efecto antiestrés y antiansiedad; junto con el Magnesio y la Vitamina B6 para facilitar la obtención de energía, mejorar el rendimiento físico y mental y producir la biosíntesis de neurotransmisores.

AORA Health ha combinado estos componentes en el nutracéutico AORA Día, que ha demostrado su eficacia, en un estudio clínico, avalado por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicociencias. El estudio ha analizado este nutracéutico en el tratamiento del estrés, la depresión, la ansiedad, el cansancio y el rendimiento cognitivo, concluyendo que, a partir de la tercera semana de consumo, el 80% de los pacientes presentaron mejoras significativas, mejorando hasta 35 veces los valores promedios de ansiedad y 6 veces lo valores promedio de indicadores de estrés, además de generar un potente efecto antioxidante, aportar energía y mejorar la capacidad cognitiva.

