Gran Via BC explica la importancia de proteger a los empleados para una vuelta al negocio con éxitos Comunicae

viernes, 12 de febrero de 2021, 10:09 h (CET) En Gran Via Business & Meeting Center Barcelona resaltan la necesidad de mantener las medidas de seguridad con firmeza en los workspaces para devolver la confianza a los usuarios Las empresas y pymes que ubican sus centros de trabajo en un workspace ven cada vez más apremiante reiniciar sus procesos de trabajo con normalidad después de muchos meses de influencia laboral por el coronavirus. Para ello es necesario poder contar soluciones en sus espacios de trabajo que permitan gestionar de manera eficiente las actuales medidas de seguridad sanitarias a la vez que se refuerzan la confianza y la interacción de los usuarios con sus workspaces. El poder garantizar la seguridad de las personas es de vital importancia.

Es por eso que los centros de negocios tienen que estar más alerta que nunca ante la probable vuelta de usuarios a sus oficinas y espacios flexibles, sin dejar de permanecer vigilantes a las actitudes que puedan tener en el día a día. Desde Gran Via Business & Meeting Center han querido reforzar los aspectos más importantes de trabajar en un espacio de trabajo controlado con los que el sector puede mostrar sus esfuerzos por dar continuidad al negocio.

Espacios de trabajo flexibles: Una opción preferible

Los workspaces siempre han tenido la ventaja cuando se trata de la rentabilidad frente a la oficina tradicional. Los usuarios esperan ver una reactivación más rápida con la mejora de las estadísticas. A medida que el miedo a la pandemia vaya remitiendo y muchas empresas busquen reanudar su actividad habitual, los espacios flexibles serán la primera preferencia para muchos, ya que son los más rentables en cuanto al periodo de alquiler. Además, las empresas no pueden seguir trabajando desde casa durante mucho tiempo, ya que la mayoría de ellas tienen funciones que requieren un alto nivel de supervisión que sólo está disponible en un entorno laboral formal. Estas empresas dependen en gran medida de infraestructuras para trabajar de forma eficiente. De cara al futuro, los centros de negocios que no lo hayan hecho ya, tendrán que rediseñar sus espacios de trabajo, centrándose más en un entorno de trabajo preparado para cualquier situación.

Mantener el comportamiento y el respeto del espacio físico

Una vez que se reanude el trabajo con la máxima normalidad, los espacios de trabajo requerirán más que nunca del mantenimiento del comportamiento y del respeto por el espacio físico a gran escala, lo que difiere drásticamente de la época anterior al COVID, cuando la optimización del uso del espacio de las oficinas era una prioridad.

El sector de los workspaces tendrá que esforzarse por mantener los límites en muchos aspectos: la colocación de asientos en las oficinas de acuerdo con las normas de distanciamiento social, las reuniones virtuales, el aumento del protocolo de higiene con la higienización periódica de los espacios y también la higienización de las manos de todos los miembros que entren en ellos. Para ello es importante haber suministrado desinfectantes de manos y sustituir la biometría por tarjetas de acceso.

Algunas medidas importantes también han de contar con el apoyo de los usuarios del centro: el escalonamiento de los horarios de las comidas con la delimitación de los asientos, el espacio adecuado entre los puestos de trabajo, el aumento de la distancia entre los asientos en las salas de reuniones, la restricción de las reuniones en las zonas comunes, la delimitación de las zonas de pie en los puntos de entrada y salida, las restricciones a la circulación de los miembros entre las plantas...

Los gestores de los espacios de trabajo tendrán que animar a los miembros a utilizar lo mejor de su civismo cuando hagan uso de los servicios comunes en los espacios ya que la higiene sigue siendo la máxima prioridad.

Cada vez es mas habitual que la gente se mantenga a distancia y lleve máscaras por si acaso: Todos saben que se enfrentan a una amenaza extrema. La gestión de riesgos será ahora una parte inevitable de la toma de decisiones a implementar en cualquier espacio, especialmente cuando la gran mayoría de empresas vuelven a la rutina habitual.

