Entrega nocturna de flores para San Valentin Comunicae

jueves, 11 de febrero de 2021, 18:08 h (CET) Este año San Valentín cae en domingo. Cualquier otro año, los restaurante estarían llenos de cenas para la noche del sábado. Dadas las restricciones en el sector hostelería, los acérrimos a esta fecha, tendrán que esforzarse para conseguir una románticas velada en casa para el sábado por la noche. La cadena de floristerías FLOWERING, ayudará ofreciendo entregas de flores a domicilio para el sábado, en las que ofrecen una opción gratuita de entrega nocturna Un servicio pionero: FLOWERING ofrece a sus clientes entregas nocturnas de flores en San Valentín

Llega el 14 de febrero, festividad de San Valentín, patrón de los enamorados. Una fecha entrañable que no puede pasar desapercibida este año, a pesar de las circunstancias que se viven por la pandemia.

La cadena de floristerías FLOWERING lleva tiempo mimando los pequeños detalles, esos que importan y se recuerdan toda una vida. Este año, más que nunca, el día de los enamorados debe ser especial, no solo por las restricciones, sino por la importancia de celebrar la fecha del amor con la pareja o con un ser querido.

Conscientes de la situación y de las dificultades de movilidad existentes, FLOWERING llevará a cabo entregas de flores a domicilio de sin suplementos extraordinarios, para la noche del sábado. Con el lema "NO TENGAS RESTRICCIONES PARA DECIR CON FLORES, TE QUIERO", quieren decir a sus clientes que quieren poner todo de su parte para que esta fecha sea igual, o más, de especial que otros años. Quieren suplir la necesidad de clientes que piensan en una cena romántica en casa y que necesitan de una sorpresa que de chispa a esta noche. ¿Qué mejor que llegue un mensajero durante la cena con una flores y una bonita tarjeta?

El servicio para enviar flores a domicilio en este horario estará disponible para las localidades de; Madrid, Granada, Armilla, Málaga, Alhaurin de la Torre, Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno, Ciudad Real, Talavera de la Reina, Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.

Sin salir de casa, los encargos pueden realizarse ya desde la tienda online de floristerias www.flowering.es floristeria online donde se ha habilitado una opción de "entrega por la noche" sin coste añadido. La entrega se llevará a cabo de 20:00 a 22:00 horas directo desde la floristeria FLOWERING más cercana al domicilio de entrega.

