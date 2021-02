Valpatek Technology Group comienza a implantar Etiquetas Electrónicas Comunicae

jueves, 11 de febrero de 2021, 15:45 h (CET) Las etiquetas Electrónicas sustituyen a las tradicionales impresas, permiten una actualización automatizada, tanto de precios como de mensajes informativos o publicitarios Fruto de la ampliación del portfolio de soluciones, Valpatek Technology Group ha formalizado un acuerdo con la empresa AEME Innovación Tecnológica Group para la distribución, implantación y mantenimiento de sus soluciones hardware y software de Etiquetas Electrónicas.

El ámbito de aplicación es, entre otros, para grandes superficies, supermercados, cadenas de tiendas de moda, joyerías, ferreterías industriales, farmacias, empresas de logística y todos aquellos lugares donde la actualización de importes y mensajes informativos pueda requerir de un amplio volumen de dispositivos.

Estas etiquetas, que sustituyen a las tradicionales impresas, permiten una actualización automatizada, tanto de precios como de mensajes informativos o publicitarios, y se integra con los distintos sistemas de gestión de la información ERP de cada empresa que las utiliza.

“Esta alianza refuerza Valpatek's apuesta por aportar soluciones de valor en el sector retail, para mejorar la eficiencia operativa, el ahorro de costes y fomentar el marketing digital”, indica Julio Olivares, CEO de Valpatek.

Por parte de AEME, Álvaro Muñoz, Director General, indica que “apoyarnos en un socio tecnológico como Valpatek permite reforzar a AEME tanto su capacidad comercial a través de colaboradores, como la capacidad de instalar y mantener los sistemas de AEME con una empresa de servicios IT de garantías”.

Sobre VALPATEK TECHNOLOGY GROUP

VALPATEK TECHNOLOGY GROUP nace fruto del resultado de años de experiencia en proyectos de tecnología realizados por todo el mundo.

Empresas de distintos sectores, tales como retail, sanidad, administraciones públicas, entorno financiero y asegurador han confiado en Valpatek para resolver sus necesidades.

Un equipo humano que comenzó su andadura conjunta en el año 2004, y que cuenta con solventes conocimientos en el mundo de las tecnologías de la información, avalan a Valpatek.

"Porque para Valpatek, lo importante son las personas.

El compromiso y la confianza son los valores de Valpatek."

– Julio Olivares, CEO –

More information: www.valpatek.com

