Clínica Pedroche destaca la importancia de la implantología dental para mejorar la autoestima Comunicae

jueves, 11 de febrero de 2021, 15:24 h (CET) Clínica Pedroche destaca la importancia de la implantología dental para mejorar la autoestima. Clínica Pedroche asegura que existen muchos tratamientos dentales cuyos resultados trascienden de las mejoras a nivel de salud bucodental e inciden considerablemente en el bienestar emocional de los pacientes, entre los que se encuentra la implantología dental La implantología es una técnica que sustituye las piezas perdidas por una solución que cumpla con la misma función. No obstante, Clínica Pedroche, servicio líder en implantología en Madrid, destaca que se trata de un tratamiento que, además de su practicidad en materia de salud, cumple una función estética, acabando con los complejos, la sensación de envejecimiento facial prematuro, problemas de fonación y, por tanto, mejorando la autoestima.

Otros efectos de la falta de piezas dentales

La implantología es la práctica más adecuada para devolver la sonrisa a sus afectados, además de acabar con una serie de consecuencias negativas para la salud. Vértigos, mareos o dolores de cabeza frecuentes son algunos de los problemas que pueden estar relacionados con esta circunstancia, además de diversas complicaciones digestivas por el desequilibrio en la mordida. Además, se somete a las demás piezas a fuerzas masticatorias más intensas que las que suelen y pueden soportar, por lo que este caso incide también en un desgaste prematuro de los dientes de alrededor.

No sólo para la tercera edad

Los profesionales de la salud bucodental han constatado cierto pudor por parte de personas a las que les faltan piezas dentales para recurrir a esta solución por relacionarla con personas de avanzada edad; lo cierto es que es una práctica más común de lo que se cree en otros rangos, siendo las personas de entre 35 y 70 años las que más solicitan acabar con este problema.

Por tanto, en caso de sufrir la caída de algún diente, no debe haber ningún impedimento para actuar con rapidez y disfrutar de sus beneficios, como la mejora de la calidad de vida,la recuperación de la funcionalidad de la boca y la estética de una sonrisa, de nuevo, totalmente natural.

Los pacientes que se someten a ella apuntan que vuelven a sentirse seguros consigo mismos gracias a la devolución que se consigue de los mejores niveles de autoestima. Clínica Pedroche es una de las referencias en el desarrollo de tratamientos dentales como este, analizando las características, condiciones y necesidades de cada paciente para brindar la solución más adecuada para procurar los mejores resultados y hacerle recuperar la salud y la mejor de sus sonrisas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.