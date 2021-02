La importancia de alimentar bien a un Agaporni según Piensos.top

Un agaporni es un animal muy delicado al que hay que darle el mayor cuidado Un tema del que no siempre se habla es sobre la alimentación de los pájaros. Constantemente se descuida la nutrición de las aves de compañía. Es imprescindible hablar con el veterinario sobre la buena alimentación que debe llevar cada mascota. Un buen pienso para agapornis es necesario en su dieta.

La nutrición de una mascota es uno de los pilares más importantes para la buena salud del animal. Al igual que una persona, si un animal no come se muere, y si no come de una manera adecuada puede llegar a enfermar.

Y es por eso que al comprar un agaporni hay que tener en cuenta que es parte de la responsabilidad, no sólo alimentarlo, sino también alimentarlo bien. Para ello hay que informarse primeramente con el veterinario que lleve al animal y en segundo lugar en fuentes fiables sobre el cuidado de animales.

¿Qué es lo que come un agaporni? Es muy sencillo. Al igual que otros tipos de aves, los agapornis se alimentan de una variedad de semillas, frutas, bayas y vegetación, como pueden ser los brotes de las hojas en la naturaleza. Y ¿cómo se alimenta a un agaporni en casa?

Es necesario que su dieta sea equilibrada y variada. Es importante escoger con buen ojo y cuidado el alpiste que el pájaro necesite. Este alpiste se puede encontrar en piensos.top

Otra duda suele ser sobre las cantidades . Una agaporni suele comer entre 1 y 1'5 cucharadas de alpiste al día. Si hay más de un agaporni será necesario separar la comida, para evitar conflicto entre las aves, y que cada una tenga su espacio para comer. Si al terminar el día en el cuenco o plato quedan semillas será porque el pájaro en cuestión no necesita tanto alpiste, por lo que a la próxima vez habrá que echar un poco menos.