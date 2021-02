La ropa de cama como decoración para el hogar según Colchas.org Comunicae

jueves, 11 de febrero de 2021, 15:09 h (CET) La ropa de cama es un elemento imprescindible en la decoración de casa y no todo el mundo lo tiene en cuenta La ropa de cama es indispensable para toda habitación. Éste es un elemento que cobra una gran importancia en la decoración de una casa. ¿Es posible imaginar a un gran magnate multimillonario que vista con las mejores galas, pero que entre su outfit se encuentren las pantuflas de casa? Difícil de creer, pues con la ropa de la cama ocurre algo parecido.

La cama, dentro de la habitación, es el mueble más grande en la mayoría de casos, exceptuando a los armarios o vestidores que pueden esconder la tierra de Narnia sin ningún problema. Al ser un elemento tan voluminoso su visibilidad es muy amplia, por lo que cualquier ojo fino podrá darse cuenta del nivel de estilo que tiene una habitación simplemente observando el juego entre la ropa de la cama, la pared y el resto de complementos de una habitación.

La colcha, entre otros componentes de la ropa de un colchón, cumple una función primordial en el diseño de una habitación. Ya sean colchas de verano o de invierno es necesaria una en cada época del año. Tiene otros fines, claro está, pero entre todos el estético es el más importante. La colcha debe combinar en color, tono e incluso textura con el resto de componentes de la habitación.

Para una habitación no solo cuentan las sábanas o las colchas, otros complementos pueden ser unos buenos cojines, que también deberán combinar de la mejor manera. La ropa de cama es un complemento esencial para la decoración de un hogar, cualquier habitación que se digne debería tener una buena decoración, no sólo en la cocina o en el salón sino también en cada una de las habitaciones.

