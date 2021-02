IMEnergy analiza las 5 ventajas de la energía solar que cambiarán la percepción sobre las renovables Comunicae

jueves, 11 de febrero de 2021, 15:17 h (CET) Fuente inagotable de energía, fácil de instalar, más económica o la posibilidad de vender la energía producida que no se consume, entre las principales ventajas de optar por la energía solar La situación vivida en el último año y a las claras evidencias del impacto de la acción humana en el medioambiente, las emisiones de C02 cayeron un 18,8% entre enero y junio de 2020 en nuestro país -según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-, han provocado que la sociedad tome una mayor conciencia de la necesidad de cuidar del planeta promoviendo el uso energías renovables como la solar. Una tendencia a la que ya se han sumado muchos hogares españoles. De hecho, España registró en 2020 un aumento del 30% con respecto a 2019 en las instalaciones de energía solar fotovoltaica de autoconsumo; siendo en el ámbito doméstico donde más se incrementó, un 9% más en comparación con el año anterior, según la Unión Española Fotovoltaica.

Dentro de la energía solar, se pueden distinguir dos tipos: la energía térmica y la energía solar fotovoltaica, que suele ser la más demandada. De hecho, los últimos datos de Red Eléctrica muestran que en 2020 la producción fotovoltaica registró una subida del 70%, frente a la energía solar térmica que redujo su producción en un 12,7% con respecto a 2019. Pero esta no es la única diferencia. Mientras la fotovoltaica necesita baterías para almacenar la radiación solar y produce energía eléctrica para la alimentación de motores y aparatos eléctricos, la térmica recoge la energía a través de depósitos de agua y se emplea para la climatización de casas, calentar el agua de piscinas, etc.

Coincidiendo con la celebración el próximo 14 de febrero es el Día Mundial de la Energía, desde IMEnergy, empresa líder en el diseño, ingeniería, suministro y construcción de plantas energéticas, ha elaborado una lista con 5 ventajas de la energía solar en sus diferentes modalidades que conviene tener presentes:

1. Al contrario que las fuentes tradicionales, cuyas reservas están limitadas, se trata de una energía inagotable. Esta característica hace que el uso de las renovables asegure que las próximas generaciones contarán con una fuente sostenible de suministro energético.

2. El uso de la energía solar supone un gran ahorro económico a medio-largo plazo. La zona y el número de horas de sol son cuestiones a tener en cuenta para maximizar el ahorro, pero lo que está claro es que la instalación de paneles solares permite estabilizar los costes de la energía.

3. La instalación de este tipo de energía es sencilla, cuenta con paneles duraderos, silenciosos y fabricados en la mayoría de las ocasiones con silicio, uno de los materiales más abundantes en la tierra. Los gastos de mantenimiento son mínimos. Una vez instaladas las placas solares su conservación, especialmente para autoconsumo, tiene un coste razonablemente bajo.

4. El Gobierno premia el uso de este tipo de energía con subvenciones que cada comunidad autónoma aplica de forma particular. En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobó 316 millones de euros a ayudas para apoyar proyectos que favorezcan la integración de energías renovables.

5. Se puede vender la energía que se ha producido, pero que no se ha consumido. En 2019 se aprobó un Real Decreto que cambió las condiciones de autoconsumo y que permite que los excedentes generados por la energía solar se puedan trasladar a la red y a cambio obtener una compensación económica por parte de la comercializadora correspondiente.

Para José Manuel Suárez, CEO de IMEnergy “el uso de las energías renovables no es solo el futuro, sino también el presente. La situación actual nos ha permitido ver que cada vez provocan mayores ventajas para el medio ambiente a través de su uso y la implementación de mejoras como las que se están produciendo en los diferentes equipos y componentes, se generarán aún mayores beneficios en el futuro”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.