Las ventajas de un colchón viscoelástico con muelles según Colchas.org

jueves, 11 de febrero de 2021, 15:20 h (CET) El colchón es la fábrica del descanso, contra mejor sea el colchón mejor será el descanso Antes de comprar ningún colchón hay que asegurarse bien de sus características, no sólo centrándose en el precio o sólo en la calidad, sino haciendo una valoración entre las dos variantes, teniendo en cuenta qué es lo que le conviene a cada cuerpo, lo que es lo más importante. Así que antes de adquirir nada es necesario leer los siguientes consejos.

Existen muchos materiales con los que se puede hacer un colchón, pero sin duda los colchones viscoelásticos están en la punta de la pirámide. Tienen infinidad de ventajas.

Estos colchones siempre han destacado por su buena calidad y lamentablemente por su alto precio. La buena noticia es que actualmente eso ya no es problema, la espuma viscoelástica se ha vuelto cada vez más común y más consumida por lo que también es más barata.

Es un buen material que resiste mucho tiempo y se amolda a la forma de cada persona. Se adapta perfectamente al pero y cuerpo, algo muy importante para evitar dolores y problemas de espalda.

La viscoelástica combinada con otros materiales como pueden ser muelles suben el listón de estos colchones, ya que las posibles desventajas que pueda tener un colchón de este tipo son eliminadas casi por completo. Todo complemento que un colchón viscoelástico pueda tener aumentará en el la transpirabilidad, la frescura y comodidad de la cama.

Otra ventaja de los colchones viscoelásticos con muelles es que le aportan resistencia, pudiendo aguantar mucho más peso en la misma cantidad de espuma viscoelástica.

Y hablando de precios, estos complementos no lo elevarán demasiado. Un colchón viscoelástico suele estar entre los 500€ y 700€, dependiendo de los complementos que se quiera y de la calidad del colchón en general.

