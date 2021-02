La dieta del pescador, una gran ayuda para mantener el organismo en guardia, según saludyremedios.es Comunicae

jueves, 11 de febrero de 2021, 14:37 h (CET) A pesar de que se suele oír hablar de ellos, mucha gente confunde el significado de la palabra "pescador". Un pescador es una persona que añade a su dieta vegetariana mariscos y pescados, de manera que renuncian a la carne y las aves de corral, pero no a la comida que viene del mar La gente que elige esto suele hacerlo para obtener los beneficios de salud de una dieta que se basa en plantas y pescado, la cual es bastante saludable para el corazón. Otros tratan de frenar el impacto ambiental de su dieta, y otros simplemente prefieren hacer esto por gusto personal. Es importante conocer más sobre los beneficios y las desventajas que tiene una dieta pescadora, de manera que se puedan empezar a seguir los pasos para mejorar la salud. Para ello, bastará con hacer click aquí.

Los pescadores son personas que no comen carne, aunque sí pescado. Este término se comenzó a utilizar a principios de la década de 1990, como combinación de la palabra italiana “pesce” y la palabra “vegetariano”, motivo por el cual también se suele utilizar el término “pescetariano”. En la literatura científica, esta dieta se suele describir como “pesco-vegetariano”, agrupada en el espectro del vegetarianismo.

Según dicha definición, un pescador es una persona que elige comer una dieta vegetariana, pero que también come pescado y otros mariscos. Dicha dieta es principalmente vegetal, aunque también incluye legumbres, algunos frutos secos, grasas saludables y marisco como fuente principal de proteínas. Muchos pescadores también comen otros productos lácteos y huevos, aunque cada dieta suele variar.

Es posible comer una dieta que no tenga carne y que esté llena de almidones procesados, comida chatarra e incluso palitos de pescado, en vez de una dieta saludable que se base en alimentos enteros. Sin embargo, existen gran cantidad de beneficios comprobados de las dietas que se basan en plantas, incluyendo un menor riesgo de obesidad y de enfermedades crónicas,por ejemplo, la diabetes. De acuerdo a las investigaciones, cualquier persona puede obtener los beneficios protectores en una dieta pescadora. Un estudio realizado indicó que las mujeres pescadoras solían pesar un kilo menos que aquellas que comían carne.

Por ello, mucha gente cambió su dieta en una dirección más basada en plantas, y perdieron bastante peso al reducir el consumo de animales. Otro estudio confirmó que las personas pescadoras también tenían menos riesgo de desarrollar diabetes, con un 4,8 % frente al 7,6% de los consumidores de carne. Un estudio observó también a las personas que comían estos productos, y llegaron a la conclusión de que los pescadores tienen un riesgo de un 22% menor de morir de enfermedades cardíacas en comparación con las personas que comían carne.

Además de todas estas cuestiones, también es importante tener en cuenta el impacto ambiental de la cría de ganado. Según las Naciones Unidas, esta contribuye al 15% de todas las emisiones de carbono que produce el hombre, mientras que la producción de pescado y marisco tiene una huella de carbono menor que la producción de cualquier producto de origen animal. Un estudio realizado en 2014 aseguró que las dietas de los consumidores de pescado causaban un 46% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que las dietas de las personas que consumían al menos una porción de carne diaria.

Si se tienen en cuenta todos estos aspectos, se puede llegar fácilmente a la conclusión de que la dieta de un pescador es mucho más beneficiosa en todos los aspectos, no solo para la salud de las personas sino también para el planeta. Por ello, nunca está de más conocer todos los detalles sobre este tipo de dietas, de manera que se pueda contribuir a una mejora de salud y del estado medioambiental.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Valpatek Technology Group comienza a implantar Etiquetas Electrónicas El Hybrid Cloud Report de NTT revela los principales factores que impulsan la adopción de la nube híbrida La fantasía y el terror cotidiano protagonizan el nuevo libro de José Talleyrand Rodríguez "No matarás. Memoria civil", un recorrido esencial por la Ley de Memoria Histórica La importancia de alimentar bien a un Agaporni según Piensos.top