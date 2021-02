Startup española desarrolla una extensión que aplica descuentos durante las compras online

Qoala es una extensión para navegador gratuita que encuentra y aplica automáticamente cupones y ofertas mientras se realizan compras online. La herramienta trabaja actualmente con más de 3.000 tiendas entre las que se encuentran Nike, Amazon, Fnac, PC Componentes o El Corte Inglés y ya la utilizan más de 100.000 usuarios con un ahorro medio de más de 100€ al año Motivados por el continuo crecimiento del ecommerce en los últimos años, y su notable incremento durante estos meses debido a la pandemia y a las medidas restrictivas, la startup española Qoala ha desarrollado una extensión para navegador que encuentra y aplica automáticamente cupones y ofertas mientras se realizan compras online. Gracias a esta herramienta sus usuarios ahorran 112€ de media al año, “con un solo clic, la extensión prueba automáticamente todos los cupones disponibles para la tienda online en la que te encuentras y aplica el que más dinero te ahorre” explica Rafael Rubio, uno de los fundadores.

Este proyecto surge de la experiencia personal de Rafael tratando de comprar unos regalos con un código descuento en una tienda online de yoga, “tras cerrar unos 500 pop-ups y probar 20 cupones en 45 minutos, me rendí, y frustrado porque existía la posibilidad de que hubiera un cupón que funcionara en ese laberinto, abandoné mi compra.” Desde la startup aseguran que esta herramienta supone una revolución total en la experiencia de usuario, “se trata de una optimización absoluta de un proceso que lleva estancado desde que los cupones pasaron de recortarse en el periódico al formato digital.”

Los creadores de la extensión son pioneros en el uso de este tipo de tecnología en España y actualmente es la herramienta de este tipo más grande del país, ya que cuenta con el mayor número de usuarios y partners. Actualmente disponen de cupones en más de 3.000 tiendas de todas las industrias localizadas en diez países, entre las que se encuentran algunas como NYX, Guess, Tous, Nike, GHD, Amazon, eBay, Fnac, El Corte Inglés o PC Componentes, y ya confían en sus servicios más de 100.000 usuarios.

Estos emprendedores apuestan por enfocar el valor de la herramienta en los consumidores, ya que entienden que toda su industria empieza y acaba en ellos, “las personas llegan hasta Qoala mayoritariamente por crecimiento orgánico y debido al boca a boca después de que nuestros usuarios queden enormemente satisfechos con sus ahorros”.Se caracterizan por preocuparse por atender su respuesta y tratar de mejorar continuamente para que estén contentos con el servicio. Actualmente esta herramienta cuenta con una calificación de 4,9 sobre 5 en el webstore y una tasa de desinstalación por debajo del 7%, “tener nuestra extensión no cuesta nada, y ahorra mucho, no tenemos anuncios, no mandamos spam y su instalación es gratuita, no hay razones para desinstalarla”, afirma Rubio.

Las previsiones para 2021 en la startup son optimistas, tras una ronda de financiación el pasado mes de octubre en la que consiguieron 415.000€ y con el cierre de colaboración con varios partnerships estratégicos con los que se encuentran actualmente en negociaciones, esperan acabar este año con más de 500.000 usuarios disfrutando de sus servicios.