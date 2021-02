Bodega de los Secretos explica por qué febrero es el mejor mes para empezar una dieta Comunicae

jueves, 11 de febrero de 2021, 13:41 h (CET) Aunque más que intentar perder peso de forma acelerada, habría que plantearse un estilo de vida más saludable y permanente, febrero es el mejor mes para empezar una dieta. Bodega de los Secretos, el restaurante compuesto por reservados y, por lo tanto, el más seguro de Madrid, cuenta por qué y algunos trucos para que sea un éxito. También, muestra alguna de sus mejores opciones para mantener una alimentación sana y equilibrada todo el año En enero es muy probable que se siga guardando en las despensas sobras de productos y platos muy calóricos que hagan caer en la tentación y arruinar el plan.

Tras los excesos navideños, llegan los remordimientos y la impaciencia y se puede caer en la trampa de las dietas milagro, que no existen, así como los super-alimentos, tampoco. La pérdida de peso debe ser la consecuencia de adoptar unos buenos hábitos de vida y no el objetivo para hacer cualquier dieta.

Enero es el mes más frío del año, por lo que se pasa más tiempo libre en casa y se puede llegar a confundir el hambre real con el emocional. Además, apetecen más platos calientes y calóricos y menos frutas y ensaladas.

Cualquier momento del año resulta beneficioso para ponerse a dieta. Pero, lo más acorde para perder los kilos de más pasaría por la modificación de los hábitos. Lo aconsejable es controlar las comidas durante todo el año y no sólo durante fechas concretas.

Consejos para seguir una dieta de forma sana, eficaz y exitosa

No olvidar el desayuno. Se estará dejando de tomar nutrientes muy necesarios para afrontar el día con energía y, si se desayuna, se llegará con menos hambre y ansiedad al resto de comidas.

Seguir un horario. Si se come a las horas a las que uno está acostumbrado, se evitará picar entre horas y ayudará al metabolismo a estar más tiempo en funcionamiento y quemando calorías. Además, también es beneficioso adelantar las horas a las que se come, especialmente las cenas; es bueno contra el insomnio, para controlar los niveles de insulina y por supuesto, para adelgazar.

Consumir alimentos con fibra. Ayudan a tener una mayor sensación de saciedad, lo que ayudará a tener menos hambre y, por tanto, a perder peso.

Cenar proteínas. Acompañadas de verduras de bajo índice glucémico. Hay que evitar los hidratos de carbono, que se transforman en grasa.

Evitar tóxicos sociales. Como el alcohol que solo aporta calorías vacías e incita a comer grasas e hidratos nada saludables, y el tabaco que genera más ansiedad.

En Bodega de los Secretos:

Tomate a tope: Ensalada de ventresca con 4 variedades de tomate14€

Ceviche de pescado blanco, guacamole, leche de coco y mango 17€

Tataki de bonito del norte sobre verduras al Wok y anacardos 19€

Solomillo de ternera con salsa de moixernons y verduritas 24€

Y muchas opciones saludables y basadas en una cocina mediterránea de vanguardia, más.

Acerca de Bodega de los Secretos

Bodega de los secretos es un restaurante del centro de Madrid ubicado en unas bodegas rehabilitadas del s. XVII. En él la cocina es de vanguardia mediterránea y llama la atención su espacio, que hace sentir al comensal en un oasis en pleno centro de la ciudad. Sus paredes están repletas de hornacinas, cúpulas, arcos y pechinas ornamentadas.

Su oferta gastronómica la componen entrantes de todo tipo, una exquisita selección de carnes, pescados y arroces y una deliciosa carta de postres para terminar cualquier comida o velada de la mejor de las maneras.

Calle de San Blas, 4, 28014 Madrid

914 29 03 96

https://www.bodegadelossecretos.com/

