MAAR, la primera marca de perfumería natural y cosmética marina Comunicae

jueves, 11 de febrero de 2021, 12:57 h (CET) Los valores clave de la marca son los que definen sus aspectos diferenciales: naturalidad de los ingredientes, veganismo y sostenibilidad en el packaging. La gama de MAAR se compone de 3 fragancias (Mina, Nayla y Élise) y 2 cosméticos (una leche corporal y un jabón de manos) Si bien es cierto que actualmente existe una tendencia al alza en el consumo de cosmética natural por los beneficios que presenta y existe una cultura muy extendida en el sector; nadie se había planteado extrapolarlo al sector de la perfumería hasta que nació MAAR, la primera marca de perfumería natural, vegana y sostenible que pretende acercar el mundo del perfume al consumidor. “El universo de la perfumería es el gran desconocido del sector de la cosmética. Se descubren fragancias a través de campañas publicitarias que intentan transmitir la sensación de utilizar ese perfume. Sin embargo, se desconoce cómo se elabora, qué ingredientes se utilizan y de dónde vienen”, explica Marina García, fundadora de MAAR.

Una marca que nace lejos de los estereotipos típicos de la perfumería poniendo el foco en lo que de verdad importa, los ingredientes, y que ya ha conseguido el reconocimiento de los más grandes. La Academia del Perfume otorgaba hace unos meses, el premio al Mejor Perfume en la categoría Lifestyle Femenino a “Mina”, una de las fragancias de MAAR.

Si bien la marca ya está presente en más de 30 puntos de venta físicos multimarca, MAAR ha apostado desde sus inicios por el negocio digital, adaptándose a las necesidades del consumidor. Por ello, ofrece un servicio de muestras gratuitas en formato sobre (solo se deben abonar 90 céntimos por envío), que permite probar las 3 fragancias desde casa sin compromiso de compra, rompiendo así la barrera online-offline, especialmente delicada en perfumería.

La filosofía de la marca se basa en tres valores reflejados en cada uno de sus procesos y productos: natural, vegano y sostenible. El 97% de los ingredientes que utilizan son naturales, el alcohol que emplean en las fragancias es ecológico y proviene de trigo orgánico y no emplean parabenos, siliconas, sulfatos, derivados del petróleo o colorantes; es apta para veganos y el packaging es reciclable por partes. Además, el 89% de los proveedores son españoles.

3 fragancias que nacen a orillas del Mediterráneo

MAAR nació en 2019 con una gama de tres fragancias inspiradas en el propio nombre de la marca “MAAR” (Mediterranean soul). Los nombres de las fragancias, Mina, Nayla y Élise, responden a la zona donde crece el ingrediente clave en cada una de ellas: bergamota de Italia, neroli de Túnez y grosella negra de Francia, respectivamente.

Cosmética marina a base de algas

En 2020 MAAR se lanzó al sector cosmético con una línea de cosmética respetuosa con el medioambiente e inspirada en el Mediterráneo: una leche corporal y un jabón de manos, ambos con una alta concentración de productos naturales (97%), elaborada a base de algas e ingredientes mediterráneos y con un fresco aroma a brisa marina:

Body lotion: reafirmante e hidratante, esta loción de rápida absorción debe su poder reafirmante al alga fucus que, gracias al alto aporte de yodo orgánico, moviliza el líquido retenido en zonas localizadas del cuerpo y estimula la circulación.

Hand wash: limpia, hidrata y repara las manos. El ingrediente principal el alga wakame que, gracias al elevado contenido en proteínas capaces de captar y retener las moléculas de agua, hidrata y suaviza la piel.

MAAR tiene un fin social y es que colabora con la fundación Save The Med, que persigue la regeneración marina del Mediterráneo, destinando un 2% de todas las ventas a esta causa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.