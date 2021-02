Wiohair lanza Serum Anticaída Forte Comunicae

jueves, 11 de febrero de 2021, 11:09 h (CET) Wiohair lanza el Serum Anticaída más eficaz y concentrado del mercado gracias a sus factores de crecimiento, células madre y el complejo patentado bio-activo Capyxil. Se obtienen resultados en mucho menos tiempo y se aplica en menos de 1 minuto. Ahora mismo están de promoción de lanzamiento La caída del cabello hoy en día es aún un tema tabú muy poco tratado y con pocas soluciones.

En el momento actual predomina el estrés en la vida diaria junto con las consecuencias del Covid-19 (está demostrado que un efecto secundario de la Covid-19 es la caída masiva del cabello), han propiciado el lanzamiento del Serum más potente del mercado. El Serum Anticaída Forte de Wiohair.

El objetivo de un serum anticaída es estimular la regeneración de los folículos debilitados aumentando el flujo sanguíneo, para que los nutrientes lleguen al cabello, y que este crezca fuerte y sano. El serum actúa directamente sobre el cuero cabelludo tratando la base del cabello.

¿Por qué este Serum Anticaída Forte es la mejor opción para frenar la caída?

Aporta Células Madre vegetales de manzana Uttwiler Spätlauber. Estas protegen las células que conforman el bulge del pelo (nacimiento del cabello) y aseguran un crecimiento fuerte y saludable.

Con Capyxil: un complejo bio-activo patentado que sus estudios demuestran la eficacia en la prevención del cabello y la estimulación de crecimiento de nuevo cabello.

Y la mayor innovación: Tiene la mayor concentración de factores de crecimiento del mercado. 5 veces más que el serum original. Los factores de crecimiento son las proteínas capilares que regeneran los folículos y potencian la vascularización del riego sanguíneo fortaleciendo e impidiendo la caída del cabello. Un serum anticaída que mejora en muchos sentidos:

Más cantidad al mismo precio: El nuevo serum anticaída Forte de Wiohair equivale a 3 de sus serums originales. La gran ventaja es que se puede conseguir en su web por el mismo precio.

El nuevo serum anticaída Forte de Wiohair equivale a 3 de sus serums originales. La gran ventaja es que se puede conseguir en su web por el mismo precio. Se tarda menos tiempo en ver resultados: Al ser una fórmula 3 veces más potente, los resultados en el cabello se notan en un periodo de tiempo más breve. Un aspecto muy destacable en los usuarios de tratamientos capilares.

Al ser una fórmula 3 veces más potente, los resultados en el cabello se notan en un periodo de tiempo más breve. Un aspecto muy destacable en los usuarios de tratamientos capilares. Deja el cabello limpio (no deja residuo) y tiene un olor muy agradable. Ahora se puede disfrutar de la promoción de lanzamiento del Serum Anticaída Forte en su página web www.wiohair.com

Wiohair no usa intermediarios, eso le permite estar siempre cerca de sus clientes dando el mejor trato posible y también optimizar costes ofreciendo los mejores precios.

La gran ventaja de usar un tratamiento Wiohair es el seguimiento directo y gratuito que ofrecen sus asesores ya que mimar a sus clientes es su máxima prioridad. De hecho, su publicidad es del todo REAL ya que no usan modelos, sino testimonios de sus clientes.

Siempre dicen: "¿Quién es más fácil de creer, una modelo pagada o a un cliente contento?"

