Fundación United Way multiplicó por 10 su impacto en el 2020

miércoles, 10 de febrero de 2021, 17:21 h (CET) A lo largo de 2020 y, especialmente desde que se inició la pandemia de la Covid-19, Fundación United Way trabajó para apoyar a 20.031 personas, de las que 17.225 recibieron apoyo durante la campaña #únetealosqueayudan Esta campaña fue puesta en marcha a finales de marzo de 2020 y que ha proporcionado alimentos y bienes básicos a familias vulnerables, apoyado a menores para que pudieran continuar con sus estudios, atendido a mayores en situación de soledad y desarrollado cursos y formación online para el personal sanitario.

El resto de beneficiarios, 2.806 personas, son jóvenes participantes en sus proyectos educativos del programa RETO JUVENIL / YOUTH CHALLENGE, que tienen como objetivo principal combatir el abandono escolar, con especial foco en jóvenes provenientes de entornos vulnerables. Además, Fundación United Way desarrolló proyectos de acompañamiento a menores hospitalizados, formación en habilidades STEM, un programa de mentoría para jóvenes en búsqueda de empleo y donó material escolar a más de 200 menores de toda España.

United Way España forma parte de la red United Way Worldwide, la organización sin ánimo de lucro más grande del mundo, en cuanto a recaudación de fondos privados, que está presente en más de 40 países, y cuenta con más de 1.800 oficinas. Su misión es avanzar el bien común creando oportunidades para todos, tarea que se estructura en tres áreas de trabajo: educación, salud y empleabilidad, indicadores del progreso humano según la ONU y los pilares básicos para una vida digna creando una comunidad sólida y cohesionada.

Voluntariado

En las diferentes actividades y proyectos que Fundación United Way ha ejecutado en 2020, colaboraron un total de 558 voluntarios corporativos que acompañaron a jóvenes en proyectos educativos, a mayores en situación de soledad, a menores hospitalizados. Asimismo, otros 400 voluntarios se involucraron en las acciones promovidas como respuesta a la situación social provocada por la Covid19.

La participación de voluntarios es parte esencial de la forma de ser y de actuar de la United Way. Trabajan con empresas implementando programas de voluntariado corporativo que se ajustan a la disponibilidad de cada empleado, favoreciendo la participación de todos y así enriqueciendo el proyecto con perfiles heterogéneos.

En 2020 Fundación United Way contó con el apoyo directo de empresas para la ejecución de doce proyectos. Lilly, Cellnex Telecom, everis, una compañía del Grupo NTT Data y Fundación everis, Lenovo, Lucta o Procter & Gamble son algunas de ellas. Además dieciocho empresas apoyaron, no solo la ejecución de estos proyectos, sino que quisieron involucrarse también en las diferentes iniciativas puestas en marcha por la Fundación, para paliar los efectos sociales de la Covid19. Veintitrés acciones centradas en la cobertura de necesidades básicas, apoyo educativo online, dotación de recursos para las familias y acompañamiento a colectivos especialmente vulnerables fueron llevadas a cabo gracias a empresas como 3M, Lilly, General Mills, Fundación Telefónica, Banco Santander, BCG y Coca-Cola.

Todos los esfuerzo de la Fundación durante este 2020 han sido además reconocidos con dos galardones que premian su trabajo: el Premio a la Colaboración de la Asociación Española de Fundaciones por la campaña #únetesalosqueayudan y el Premio Corresponsables por el proyecto Youth Challenge Cellnex, centrado en combatir el abandono escolar a través del acercamiento del mundo de la empresa a jóvenes estudiantes de Formación Profesional y que cuenta con un programa de acompañamiento para estos alumnos, gracias a la implicación de los voluntarios de Cellnex Telecom.

Colaboración con empresas

En Fundación United Way creen que todas las empresas tienen la capacidad de generar un impacto positivo en su entorno más cercano y está en su misión unir esfuerzos para materializarla. Fundación United Way identifica, a nivel local, necesidades sociales en tres áreas concretas: educación, salud y acceso al empleo de los colectivos más vulnerables. Diseña proyectos que dan respuesta a estas necesidades, alineados con la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas y promueve la colaboración con ONGs e instituciones que trabajan en estas áreas.

United Way Worldwide moviliza cada año a casi 3 millones de voluntarios y recibe apoyo de más de 10 millones de donantes. Actualmente, más de 52.000 empresas en el mundo – incluyendo la mitad de las Fortune 500 – son aliadas de United Way a nivel mundial y colaboran para resolver los problemas sociales más acuciantes a través de programas de educación, salud y fomento del empleo.

Fundación United Way España cuenta con 30 empresas que confían en su modelo de impacto colectivo y aúnan esfuerzos para reducir las desigualdades y atender las necesidades sociales más urgentes, involucrando a sus empleados a través del voluntariado corporativo.

