Spring Professional oferta más de 500 empleos para mandos intermedios, medios y directivos

miércoles, 10 de febrero de 2021, 16:23 h (CET) La consultora de selección del Grupo Adecco busca actualmente cubrir más de 500 vacantes en toda España, que van desde abogados/as, socios/as de banca privada, data scientists, data analysts, digital marketing specialists o delegados/as comerciales hasta contables, fiscalistas, product managers, ingenieros/as en diferentes especialidades, DUEs, ginecólogos/as o traumatólogos/as, jefes/as de obra, entre otros Hace unos días, el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, presentaba los últimos datos del paro: la cifra de desempleados en nuestro país asciende a 3.964.353 personas, lo que supone un aumento interanual de 710.500 desempleados (+21,8%), y hay que recordar que son 739.000 los trabajadores que siguen en ERTE.

La crisis derivada de la COVID-19 ha traído unas consecuencias devastadoras en el mercado laboral: en España se ha llevado por delante un millón de empleos (hasta llegar a una tasa de desempleo del 17%), y dos millones de autónomos y más de 130.000 empresas han desaparecido. La tercera ola de contagios, la lentitud de la vacunación y las severas restricciones, dificultan la recuperación económica, pero pese a ello hay algunas noticias positivas. “Para el próximo mes de febrero, se espera al fin un ligero incremento intermensual de la afiliación (18,89 millones; -1,8% interanual) y un leve descenso del paro, tras las subidas de diciembre y enero”, preveía Javier Blasco, director del Adecco Group Institute.

Desde el lado de la contratación y las ofertas de empleo, muchos sectores y perfiles se han visto afectados por la pandemia, pero otros se han transformado o han incrementado su demanda.

En este contexto Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, medios y directivos del Grupo Adecco, oferta más de 500 empleos de carácter indefinido en toda España en distintos sectores de actividad.

La consultora de selección del Grupo Adecco busca actualmente cubrir vacantes que van desde abogados/as, socios/as de banca privada, data scientists, data analysts, digital marketing specialists o delegados/as comerciales hasta contables, fiscalistas, product managers, ingenieros/as en diferentes especialidades, DUEs, ginecólogos/as o traumatólogos/as, jefes/as de obra, entre otros, entre otros.

Perfiles que pueden ser muy diferentes por su formación y especificidades pero que comparten todos ellos un denominador común: ser estratégicos y estar adaptados -o ser capaces de hacerlo con rapidez- a la incertidumbre que 2021 todavía llevará aparejada en muchos aspectos laborales.

Sectores con más ofertas de empleo

Los sectores que más empleos están ofertando y que concentran la mayor parte de estas 500 vacantes son IT, Industria, Sales&Marketing, Finanzas&Legal, y Life Science.

Durante el pasado 2020 los perfiles del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones incrementaron su protagonismo en las ofertas de empleo hasta convertirse en los más demandados solo por detrás de los profesionales sanitarios. Se estima que un 8% del total de empleos creados entre marzo y mayo correspondió al área IT. En este 2021 se mantiene una alta oferta de profesionales que ayuden a las empresas a realizar la transformación digital que necesitan y también serán especialmente cotizados los perfiles relacionados con el Big Data y la ciberseguridad. Algunas de las posiciones más ofertadas en este sector son Ingenieros/as, DevOps, Programadores/as, Técnicos/as de sistemas y de redes o de soporte, Fullstack developers, Fronted developers, Java developers, Consultores/as, Data Scientist, Data Analyst, Data Architect, etc.

La Industria está viviendo un repunte muy positivo en las ofertas, ya que en 2020 fue uno de los sectores con mayor tasa de paralización completa y donde se produjo un mayor número de despidos. La pandemia puso de manifiesto la fragilidad de la industria frente a otros países y, sobre todo, la necesidad de acelerar su transformación digital. Las empresas están ahora obligadas a optimizar sus estructuras con ayuda de la tecnología si quieren ser más productivas y competitivas. La adopción de la digitalización en la industria oferta nuevos perfiles técnicos procedentes de carreras STEM y con formación en integración de sistemas, automatización, gestión de operaciones, y expertos/as en el análisis de datos para mejorar las plantas industriales. Ingenieros/as (Industriales, Hidráulicos, Diseño Eléctrico, Comercial, etc.), Técnicos/as SAT, Coordinadores/as, Comerciales, Responsables de Operaciones, Responsables de planta, Jefes/as de Obra, etc. son algunas de las posiciones ofertadas por Spring Professional, en áreas tan diversas como energía, logística y sector agrícola.

El sector de Sales&Marketing gracias, sobre todo, al comercio online, ha sido una de las pocas áreas beneficiadas por la situación de emergencia que se ha vivido durante meses. La automatización del marketing (marketing programático) y el Big Data están siendo claves para esta área, por lo que las empresas del sector ofertan más Ingenieros/as, Digital Marketing Specialists, Responsables y Delegados/as Comerciales, Product Managers, Desarrolladores/as de Negocio, Comerciales, KAM, etc.

En Finanzas&Legal el reto principal es seguir automatizando y mejorando los procesos de trabajo que continúan siendo muy manuales. En este ámbito, la crisis provocada por la pandemia ha acrecentado la oferta de profesionales especializados como Abogados/as, Analistas Financieros, Socios/as de banca privada, Fiscalistas, Auditores/as, Contables, y Asesores/as tanto fiscales como laborales, jurídicos, de banca, etc.

El sector Life Science ha mostrado una gran fortaleza desde el inicio de la COVID-19 y es uno de los que ha tenido mayor crecimiento durante este último año, que ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger a los sanitarios, y de invertir más en investigación para estar a la vanguardia científica. Para numerosos expertos, es uno de los sectores que puede liderar la reactivación económica de nuestro país. La posición más ofertada es la de Enfermero/a pero hay una gran cantidad de especialidades médicas ofertadas como: Ginecología, Urología, Pediatría, Psiquiatra, Oftalmología, Traumatología, Dermatología o Medicina del Trabajo.

Oferta por regiones

Si se atiende al reparto geográfico del empleo, las regiones con la mayor oferta son, como viene siendo habitual, la Comunidad de Madrid, Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Valenciana.

La Comunidad de Madrid está ofertando 160 posiciones intermedias, medias o directivas, y entre ellas hay puestos como: Administrador/a Openshift, Digital Marketing Specialist, Director/a Técnico, Jefe/a de Obra, Responsable Comercial, Senior NPL, Ingeniero/a Hidráulico, Ingeniero/a Industrial de Instalaciones, Ingeniero/a Técnico Comercial, Ingeniero/a SW .Net, etc.

Con 110 ofertas de empleo activas le sigue Cataluña, con vacantes como Agente Colaborador de Banca, Enfermero/a UCI, Ingeniero/a de control, Technical Sales Engineer, Senior Scientist, Técnico SAT, Responsable de Compras, Auditor/a Senior, Asesor/a Fiscal, Java Developer Senior, etc.

En el País Vasco se ofertan 55 puestos como Enfermero/a, Director/a Regional Comercial, Programador/a Java, Gestor/a de proyectos de climatización, Diseñador/a Gráfico para entorno Web y Digital, Dermatólogo/a, Digital Marketing Manager, Ingeniero/a de Software Java, Médico del Trabajo, Chief Technology Officer (CTO), etc.

Por su parte, la Comunidad Valenciana cuenta con 40 ofertas de empleo tan diversas como: Consultor/a Navision, Export Area Manager, Analista/desarrollador Full Stack Developer Java, Ingeniero/a Lean Manufacturing, Responsable jurídico, Programador/a Prestashop, Delegado/a Comercial, Líder de Montaje, Plant Manager, Desarrollador/a Frontend, etc.

Aunque están son las autonomías con más ofertas disponibles, no son las únicas. Spring Professional también está seleccionando talento en zonas como Zaragoza, Pontevedra, A Coruña, Málaga, Cádiz, Córdoba, Las Palmas, Toledo, Murcia, Burgos, León, Valladolid, Asturias, Cantabria, Navarra, etc.

Todos los interesados/as pueden consultar las vacantes disponibles e inscribirse en las ofertas a través de la página web www.springspain.com

