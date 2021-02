El libro 'El Ayuno intermitente' rompe récords de ventas en Amazon con Gerard Deulofeu en el prólogo Comunicae

miércoles, 10 de febrero de 2021, 16:09 h (CET) El libro 'El Ayuno Intermitente' de Carlos Pérez y Néstor Sánchez, estrena ya tercera edición, en la que suma el prólogo del jugador Gerard Deulofeu, actual jugador del Udinese italiano, que se añade a los prólogos de Marcos Llorente e Ibai Gómez, protagonistas de las dos primeras ediciones En esta semana de estreno de esta tercera edición, el libro se ha situado ya en el TOP 3 de los Best Sellers en Amazon, ya no en la categoría de salud, algo a los que se estaba acostumbrado, sino en la categoría general, en un ranking donde aparecen títulos como El duque y yo (Bridgerton), que Netflix ya ha llevado a la pequeña pantalla, o Las Guerreras Maxwell, 6, con millones de fieles a nivel mundial.

El propio Gerard Deulofeu, en el prólogo, destaca que “Conocí el ayuno intermitente gracias a Marcos Llorente. Él me confió muchas de las estrategias con las que trabaja con Carlos, Néstor y el resto del equipo de Regenera y le estoy muy agradecido por ello. Ha significado un cambio muy potente en mi salud, la de mi familia y por supuesto también en mi rendimiento a nivel profesional”.

Regenera es una institución académica orientada a la Medicina Integrativa y la Psiconeuroinmuología Clínica que organiza Másters, Postgrados y Cursos de Formación. Además, sus componentes son autores de éxito en el mundo de la salud, y están empezando a ser reconocidos por el gran público, siempre dentro de la rigurosidad científica.

Hace solo 15 días, el libro Si no quieres tomar pastillas, toma decisiones, de otro de los componentes del equipo Regenera, David Vargas, también se situó entre los Best Sellers de Amazon aún estando en preventa, y el libro Tu primer cerebro está en tu cabeza de otro de los autores Regenera, Xavier Cañellas, es toda una referencia en qué efectos tienen determinados hábitos sobre la salud.

Sobres Carlos Pérez y Néstor Sánchez

Carlos Pérez es cofundador de Regenera, institución académica que lleva más de 15 años especializados en Medicina Integrativa y Psiconeuroinmunología Clínica. Carlos además es autor de los libros Paleovida, Mis recetas Paleovida, Paleotraining y Ayuno Intermitente, éste último junto con el también cofundador de Regenera, Néstor Sánchez. Es Profesor también del Máster de Psiconeuroinmunología Clínica de Regenera University.

Néstor Sánchez, cofundador también de Regenera, es Director de la Clínica de Regenera Barcelona, además de Máster en Biología Humana y Psiconeuroinmunología Clínica. Funciones que compatibiliza con la de Profesor del Máster de Psiconeuroinmunología Clínica de Regenera University.

Regenera asesora de deportistas de elite, entre los que se encuentran Marcos Llorente, Ibai Gómez, Gerard Deulofeu y Bojan Krkic.

