AleaSoft: La rentabilidad de los proyectos de energías renovables no está en peligro Comunicae

miércoles, 10 de febrero de 2021, 14:11 h (CET) Resumen de la entrevista de Ramón Roca de El Periódico de la Energía a Antonio Delgado Rigal, doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft. En la entrevista se abordan temas de interés para el sector de la energía, como la repercusión que tendrán las subastas de renovables en los mercados eléctricos y en los PPA. También se comenta que el mercado eléctrico está en equilibrio entre los que producen y consumen y que la rentabilidad de los proyectos de energías renovables no está en peligro En el comienzo del año 2021 se produjeron precios récord en varios mercados eléctricos europeos en un contexto de mucha demanda por las bajas temperaturas teniéndose que recurrir a las centrales térmicas. La entrevista empieza con una pregunta sobre el panorama de precios que se espera durante la transición energética con el aumento de la demanda, pero también de la capacidad renovable en toda Europa. Antonio Delgado Rigal comenta que los elevados precios de los primeros días de enero no se veían desde hacía muchos años. Las bajas temperaturas provocaron el aumento de la demanda hasta niveles récord en algunos casos. Tuvieron que entrar ciclos combinados de gas con ofertas de venta en el mercado diario relativamente altas para cubrir la alta demanda. Cuando los ciclos combinados no están en operación continua pueden realizar ofertas de venta a mercado que cubran el coste de la arrancada y la operación por poco tiempo. También coincidió con un problema en el suministro de gas de Argelia y una pequeña bajada de la producción nuclear durante un día.

Otros episodios de este tipo se han producido en el pasado, como cuando hubo problemas con las nucleares francesas en enero de 2017, y se seguirán produciendo en el futuro. Como se ha dicho siempre en AleaSoft, el mercado eléctrico está en equilibrio entre los que producen y los que consumen. En el futuro se espera que el mix energético dependa más de las renovables, sobre todo después de la salida de las nucleares.

Los ciclos combinados estarán disponibles como respaldo pero cuando no están en producción continua los precios de oferta al mercado serán altos pudiéndose provocar puntas de precios que compensarán otros períodos de precios bajos.

En un futuro también se contará con otras alternativas como el almacenamiento, ya sea con baterías o de hidrógeno verde, así como la respuesta que se pueda dar desde el lado de la demanda. Más a largo plazo el hidrógeno verde irá sustituyendo al gas natural como combustible no contaminante.

Sin embargo, en los últimos días de enero y los primeros de febrero, el mercado eléctrico MIBEL pasó a ser el de menor precio de Europa por la alta producción eólica. El aumento que se espera de la capacidad renovable puede significar que estos episodios se repitan con mayor frecuencia. Ante esto surge la pregunta sobre si está en riesgo la rentabilidad de los proyectos de energías renovables. Antonio responde que el hecho de que en el mismo mes se pasara de tener récords de precios altos a tener los precios más bajos del continente justamente demuestra lo que se comentaba antes de que el mercado eléctrico está en equilibrio. Unas veces se benefician los productores y otras los consumidores. Que en el futuro siga aumentando la capacidad renovable no tiene por qué implicar más períodos con precios bajos. Europa está apostando por las renovables, pero también está apostando por la electrificación de la economía, lo que hará aumentar la demanda. El aumento del parque de vehículos eléctricos, la flexibilización de la demanda, la producción de hidrógeno verde y también las baterías permitirán absorber el posible exceso de generación renovable, al menos en la mayoría de los casos. Por esto se considera que la rentabilidad de los proyectos de energías renovables no está en peligro. Para gestionar el riesgo de precios del mercado es recomendable que los desarrolladores de activos renovables cuenten con previsiones confiables de precios a largo plazo.

Por otra parte, se ha puesto de manifiesto la necesidad de las previsiones de precios de mercados para las auditorías. La adecuada valoración de las carteras de activos renovables es imprescindible para un desarrollador renovable o para un fondo de inversión. En el sector de la energía cada vez se va conociendo más la calidad y coherencia de las previsiones de precios de mercados eléctricos de largo plazo de AleaSoft y por eso los están recomendando cada vez más los bancos y los auditores.

Para las auditorías y due diligence se necesitan previsiones a 30 años con desagregación horaria tanto del precio de mercado como el capturado por la fotovoltaica, la eólica o cualquier otra tecnología renovable.

También están solicitando a AleaSoft previsiones realizadas en años anteriores para valorar en el presente los contratos firmados y los PPA.

Si la empresa está cotizando en bolsa o lo tiene en sus planes, tener las previsiones de AleaSoft es cada vez más necesario.

Sobre las características que destacan de sus previsiones frente a lo que se ofrece normalmente en informes para el sector de la energía, el entrevistado explica que las previsiones de AleaSoft utilizan una metodología con base científica que las hace ser robustas y coherentes. La calidad de esta metodología está avalada por los 21 años de experiencia de la empresa como proveedor de previsiones de los mercados de energía europeos, fundamentalmente en el español. Las previsiones tienen 30 años de horizonte con intervalo horario. Es decir, es una previsión de los precios del mercado de cada hora durante los próximos 30 años. Este nivel de detalle permite estimar con más precisión el precio que recibirán las instalaciones renovables durante toda o gran parte de su vida útil y permite planificar estrategias de almacenamiento para maximizar los beneficios. Estas previsiones también incluyen bandas de confianza obtenidas con una métrica probabilística, las cuales permiten cuantificar el riesgo de precios de mercado y desarrollar estrategias para mitigarlo.

Por otra parte, la Comisión Europea ha avalado el Estatuto Electrointensivo. Sobre qué puede suponer para un PPA que el offtaker tenga el aval del Estado, el entrevistado afirma que esto es un aporte adicional de garantías para conseguir financiación para los proyectos renovables. Firmar un PPA con un offtaker que cuente con el aval del estado se convierte en una opción atractiva para conseguir financiación, lo que pone a los consumidores electrointensivos en una posición ventajosa, pudiendo conseguir una rebaja en el precio del suministro de la electricidad, sobre todo, después de la subasta del 26 de enero.

La firma de un PPA es una oportunidad para los consumidores electrointensivos y para los grandes consumidores en general para realizar una cobertura de riesgos a medio y largo plazo.

AleaSoft lleva 21 años como proveedor de previsiones e informes de los mercados de energía y ofrece productos y servicios de previsiones de demanda, precios y producción de energías renovables en todos los horizontes temporales: corto, medio y largo plazo. Además, ofrece una gran variedad de informes para el sector de la energía. Los análisis del sector eléctrico a largo plazo en los mercados europeos, del precio capturado por la fotovoltaica, termosolar, eólica e hidroeléctrica, los informes sobre financiación y PPA, los monográficos sobre los principales mercados eléctricos europeos, son solo algunos ejemplos de las temáticas de los informes que se ofrecen. Recientemente se ha desarrollado la Plataforma AleaApp, que compila los datos de los mercados de energía facilitando su visualización y con opciones para el análisis de la información.

Los productos y servicios de AleaSoft están dirigidos a todas las compañías del sector de la energía: TSO, utilities, traders, comercializadoras, grandes consumidores y electrointensivos, empresas de seguros, desarrolladores de energías renovables, fondos de inversión y bancos.

A continuación, en la entrevista se toca el tema de los precios del CO2, que ya han sobrepasado los 38 €/t. Sobre las perspectivas para los próximos años, el entrevistado pronostica que los precios de los derechos de emisión de CO2 seguirán subiendo en los próximos años convirtiéndose en otro impulso para la descarbonización del sector eléctrico, al penalizar la producción con fuentes de energía contaminantes. Para los próximos meses ve una banda entre 25 y 30 €/t cuando pase el invierno pudiendo bajar de 25 €/t en algunas ocasiones.

Por otra parte, este año está previsto que se modifiquen los precios límite de las ofertas de los mercados diario e intradiarios de OMIE. Los límites, que actualmente están fijados en 0 €/MWh y 180 €/MWh, pasarán a ser de ‑500 €/MWh y 3000 €/MWh, permitiéndose la opción de precios negativos. En la entrevista se comenta que este cambio no impactará en los precios del mercado. Aunque los días 31 de enero, 1 de febrero y 7 de febrero de este año hubo horas con valores muy cercanos a 0 €/MWh, la última vez que hubo horas con precio exactamente igual a 0 €/MWh en el mercado español fue el 9 de marzo de 2014. Y el precio máximo alcanzado en toda la historia del mercado fue de 145 €/MWh en la hora 22 del 26 de diciembre de 2020.

La entrevista continúa analizando los resultados de la subasta renovable realizada el pasado 26 de enero, qué efecto tendrán en el mercado y los precios y sobre si seguirán siendo útiles los PPA ahora que se han reanudado las subastas de renovables en España. Antonio contesta que los resultados de la subasta son muy positivos para el sector, que ahora cuenta con una nueva alternativa para financiar los proyectos de energías renovables. En AleaSoft se había previsto un precio medio de 25 €/MWh que ha estado bastante alineado con los resultados de la subasta. Los precios del mercado eléctrico no se verán afectados en gran medida por el resultado de las subastas.

Los PPA seguirán siendo imprescindibles. Hay que tener en cuenta que en esta subasta los ganadores fueron grandes empresas. Los desarrolladores pequeños y medianos no tuvieron muchas oportunidades en esta ocasión y seguirán necesitando de PPA para poder obtener financiación.

Europa comenzó el año en medio de la tercera ola de la COVID‑19 y aún la situación sigue sin mejorar. Aunque ya se ha empezado la vacunación, sigue sin estar claro cuándo finalizará la crisis sanitaria y por tanto es difícil predecir la magnitud de la crisis económica y su duración. Respecto a qué perspectivas ve AleaSoft para los mercados eléctricos en los próximos años y si puede verse afectada la financiación de proyectos de energías renovables en España, el entrevistado comenta que esperan que los precios de los mercados eléctricos no se vean afectados en gran medida por la crisis económica provocada por la COVID‑19. De hecho, después del mínimo de 17,65 €/MWh alcanzado en abril durante el período más duro de la crisis sanitaria y con las medidas más restrictivas, los precios de los mercados se han ido recuperando hasta los 60,47 €/MWh promediados en enero de este año. La recuperación de la demanda eléctrica si puede ser un poco más lenta condicionada por la reactivación total de la economía. De momento la financiación de los proyectos de energías renovables no se ha visto afectada por la crisis económica y teniendo en cuenta que las perspectivas de los precios de los mercados son positivas, se espera que siga sin verse afectada en los próximos años.

A continuación en la entrevista se habla sobre los webinars que se están realizando en AleaSoft, en los que se analizan temas de interés de los mercados de energía y en los que participan ponentes de importantes empresas del sector. El siguiente será el 18 de febrero, y esta vez los ponentes invitados serán de Engie. Se seguirán analizando las perspectivas de los mercados de energía y de la financiación de los proyectos de energía renovables, nuevamente centrándose en los PPA y en cómo será la coexistencia de los mismos con las subastas de renovables desde el punto de vista de los generadores. También se está organizando un webinar para el 18 de marzo, en el que contarán con ponentes de EY (Ernst & Young).

Estos webinars están resultando una experiencia muy enriquecedora para AleaSoft, y a juzgar por la cantidad de asistentes y por los feedbacks que se van recibiendo también están generando un gran interés en el sector.

La entrevista finaliza con la pregunta de si, ahora que ya 2021 ha superado la cuesta de enero, continúan vigentes los propósitos de AleaSoft para el año y si el entrevistado los quiere compartir. A esto, Antonio responde que por supuesto. Este año quieren seguir ofreciendo sus productos y servicios con la máxima calidad y continuar con la labor divulgativa, a través de los webinars y de las noticias. Quieren seguir transformando la información de los mercados en conocimiento, inteligencia, visión y oportunidades.

Además, se han planteado además de ser líderes en España y Europa ampliar los servicios de previsiones e informes para los mercados de América y Asia. Resumiendo, quieren seguir siendo un referente para el sector de la energía.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/entrevista-periodico-energia-antonio-delgado-rigal-febrero-2021/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ideas de regalos originales para San Valentín por Lovit Charter Oído Cocina Gourmet realiza un viaje gastronómico para conocer las croquetas que enamoran en cada Comunidad Juan Gómez Soto recorre la conquista de Hernán Cortés a través de una crónica única El incumplimiento de la nueva normativa de ciberseguridad europea puede tener consecuencias inasumibles Filomena provocó la mayor caída del consumo en Madrid desde el inicio de la pandemia, con un -58,8%